У Кривому Розі через ДТП маршрутка вилетіла на зупинку з натовпом людей

У Кривому Розі ДТП з маршруткою. Фото: "Перший Криворізький"

У Кривому Розі ДТП з маршруткою. Фото: "Перший Криворізький"

Сьогодні, 17 травня в Кривому Розі сталася ДТП, внаслідок якої маршрутка влетіла в натовп людей на зупинці.

За попередньою інформацією редакції, на зупинці "Ювілейна" маршрутне таксі, що прямують за маршрутом №261, врізалось у натовп людей, пише "Перший Криворізький".

Відомо, що є другий учасник ДТП – автомобіль Geely. Водій маршрутного таксі їхав на "жовтий" сигнал світлофора. Водій за кермом Geely повертав у бік вулиці Співдружності. За словами очевидців події, водій за кермом легковика не пропустив маршрутку №261. Від сили удару маршрутка вилетіла з проїжджої частини на тротуар.

Внаслідок зіткнення, за попередньою інформацією, постраждали дві людини. Серед постраждалих - пасажир маршрутного таксі і водій Geely, яка перебуває в шоковому стані. На місці працюють співробітники бригади швидкої допомоги, поліцейські, слідчі і нацгвардійці.

В Кривому Розі ДТП з маршруткою. Фото: "Перший Криворізький"

Як повідомляли Українські Новини, Кривому Розі вартість проїзду в маршрутках зросла з 6 до 7 гривень.