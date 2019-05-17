підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
17 травня 2019, пʼятниця, 19:31 26
Події 2019-05-17T20:30:01+03:00
Українські Новини
У Кривому Розі через ДТП маршрутка вилетіла на зупинку з натовпом людей

У Кривому Розі через ДТП маршрутка вилетіла на зупинку з натовпом людей

У Кривому Розі ДТП з маршруткою. Фото:
У Кривому Розі ДТП з маршруткою. Фото: "Перший Криворізький"

Сьогодні, 17 травня в Кривому Розі сталася ДТП, внаслідок якої маршрутка влетіла в натовп людей на зупинці.

За попередньою інформацією редакції, на зупинці "Ювілейна" маршрутне таксі, що прямують за маршрутом №261, врізалось у натовп людей, пише "Перший Криворізький".

Відомо, що є другий учасник ДТП – автомобіль Geely. Водій маршрутного таксі їхав на "жовтий" сигнал світлофора. Водій за кермом Geely повертав у бік вулиці Співдружності. За словами очевидців події, водій за кермом легковика не пропустив маршрутку №261. Від сили удару маршрутка вилетіла з проїжджої частини на тротуар.

Внаслідок зіткнення, за попередньою інформацією, постраждали дві людини. Серед постраждалих - пасажир маршрутного таксі і водій Geely, яка перебуває в шоковому стані. На місці працюють співробітники бригади швидкої допомоги, поліцейські, слідчі і нацгвардійці.

У Кривому Розі ДТП з маршруткою. Фото: В Кривому Розі ДТП з маршруткою. Фото: "Перший Криворізький"

Як повідомляли Українські Новини, Кривому Розі вартість проїзду в маршрутках зросла з 6 до 7 гривень.

Більше новин про: ДТП ДТП з маршруткою Кривий Ріг

Архів
Новини
У ЗМІ з'явився проект указу Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради 21:11 Документ
Порошенко звільнив двох радників 20:43
Зеленський закликав бажаючих зібратися перед інавгурацією в Маріїнському парку 20:29
Звали лише партнерів: Росія залишилася без запрошення на інавгурацію Зеленського 20:20
В аеропорту Праги зіткнулися два літаки 20:10
більше новин
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якісь "кулуарні домовленості" Філарета і Епіфанія 15:10
більше новин
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25
Вакарчук представив свою команду на вибори Ради 11:39
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня 11:15
Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok