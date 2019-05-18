Суд достроково зняв судимість з екс-депутата Лозинського

Суд достроково зняв судимість з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозинського, засудженого за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Екс-депутат звернувся до суду із заявою, в якій він просить зняти з нього судимість за вироком Дніпровського районного суду Києва від 20 квітня 2011 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду Києва від 26 березень 2012 року і постановою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 березня 2013 року.

Лозинській зазначив, що хоч чинним законодавством і забороняється дострокове зняття судимості з засуджених за тяжкі злочини, але він не може підпадати під цю норму, тому що вона не має зворотної дії в часі і була прийнята пізніше, ніж він отримав вирок суду.

Прокурор в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про зняття судимості, посилався на необґрунтованість клопотання і відсутність підстав, які обумовлюють дострокове зняття судімості.

Суд став на бік екс-депутата, зазначивши, що з моменту його звільнення з колонії пройшло близько 3 років, тобто відповідно до норм раніше діючого законодавства, він відбув більше половини з необхідного терміну (6 років) для розгляду питання про зняття судимості.

Суд зазначив, що Лозинський після звільнення з квітня 2016 року займається створенням нових підприємств в сфері сільського господарства.

"Згідно характеристики Голованівської селищної ради Кіровоградської області від 15.03.2019 року Лозинський з 07.04.2016 року зарекомендував себе виключно з позитивного боку, ним була створена агрофірма «Вітчизна-Агро», також він є засновником і власником ще кількох підприємств на території Голованівського району. За цей час неодноразово надавав волонтерську допомогу бійцям в зоні АТО, за що має численні подяки від благодійних фондів, Національної спілки ветеранів і учасників бойових дій в зоні АТО, військового комісара Волноваського районного військкомату", - сказано в матеріалах суду.

Також підкреслюється, що екс -депутат неодноразово надавав благодійну допомогу освітнім, спортивним і дитячим установам, релігійним громадам, сім'ям загиблим в зоні АТО і у війні в Афганістані, активно бере участь в роботі ветеранських організацій району, постійно надаючи їм матеріальну підтримку.

Такі обставини, на думку суду, дають підстави вважати, що засуджений після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі своєю зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення.

Враховуючи це, в травні поточного року суд достроково зняв судимість з Лозинского.

Як повідомляли Українськi Новини, в квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозинського до 15 років позбавлення волі за вбивство місцевого жителя Валерія Олійника в Кіровоградській області.

Олійник загинув 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з депутатом Ради, а також бувшими тоді прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальским.

Весной 2012 Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозинському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення свободи.

В березні 2013 року Вищий спецсуд ще раз пом'якшив вирок, знизивши термін тюремного ув'язнення до 10 років.

У квітні 2016 Лозінський достроков вийшов з колонії за умовно-достроковим звільненням.