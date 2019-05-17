Літак з Борисполя до Єгипту екстрено сів в Одесі через повідомлення про бомбу на борту

Літак, що виконував рейс "Бориспіль (Київська область) - Шарм-ель-Шейх (Єгипет)", 17 травня здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту "Одеса" через анонімне повідомлення про бомбу на борту літака.

Про це Українським Новинам повідомив представник аеропорту "Одеса".

Екстрену посадку здійснив літак Airbus A321−231 авіакомпанії Wind Rose, повідомлення про замінування надійшло після його вильоту з Борисполя.

Вибухових пристроїв не виявлено.

Літак пробув в аеропорту "Одеса" близько 6 годин, після чого знову вилетів до Єгипту.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі екстрено сів літак, який прямував до Греції через те, що пасажирці стало погано. Також літак з туристами з Єгипту здійснив вимушену посадку в аеропорту "Кривий Ріг".

Крім того, "заборонений" літак Boeing 737 MAX здійснив екстрену посадку в США через проблеми з двигуном.