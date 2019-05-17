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17 травня 2019, пʼятниця, 16:11 12
Політика 2019-05-17T17:30:03+03:00
Українські Новини
Екс-депутат Грушевський звинувачує Порошенка в замовленні замаху на нього в 2014-му

Екс-депутат Грушевський звинувачує Порошенка в замовленні замаху на нього в 2014-му

Екс-депутат Грушевський звинувачує Порошенка в замовленні замаху на нього в 2014-му. Про це він сказав на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.

Так, за його словами 16 вересня 2014 року на погоджувальній раді в кабінеті голови Верховної Ради зібрали всіх голів фракцій і груп з питання організації голосування за закон про особливий статус Донбасу.

Грушевський зазначив, що його позиція була чітко визначена: особливий статус повинен бути прийнятий не тільки для окремих територій, а й для всієї України. У відповідь на таку пропозицію Порошенко погрожував йому.

 "Я знаю, хто ти такий. Я виверну тебе навиворіт. Я знищу тебе, і завтра все забудуть, як тебе звали", - процитував він слова Порошенко.

"Через 7 днів, 23 вересня, на мене було скоєно замах групою осіб під прикриттям журналістів на чолі з Челомбітько Олегом Ігоровичем. Це був злочин за ст. 112 Кримінального кодексу" замах на громадського діяча з метою припинення його громадської діяльності ", - сказав екс -депутат.

За його словами, кримінальне провадження за поданою заявою до сих пір не розпочато, оскільки в Україні існують групи осіб "з ліцензією на безчинство".

14.05.2019 депутат передав виконавця замаху в руки поліції. Але до сьогоднішнього дня кримінальне провадження не внесено до реєстру досудових розслідувань.

При цьому політик розраховує, що зі зміною влади цей злочин буде розслідувано.

Джерело : Українські новини

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