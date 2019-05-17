Бахматюк заявив про готовність до переговорного процесу з НБУ

Бізнесмен Олег Бахматюк заявив, що завжди готовий до переговорного процесу з НБУ щодо подальшої долі ліквідованого ВіЕйБі банку та визнаного неплатоспроможним банку "Фінансова ініціатива" й розповів про причини корупції в Україні та про те, чому наслідки "банкопаду" від НБУ не призвели до розвитку економіки.

Про це повідомило інтернет-видання "Оглядач".

З такими заявами бізнесмен і власник банків виступив на Міжнародній інвестиційній конференції Game of Thrones: Final Season?, яку проводила інвестиційна компанія Concorde Capital. Він заявив, що відповідь на питання, як побороти корупцію в країні, є, і лежить вона в першу чергу в площині боротьби з бідністю, цивілізованому лобізмі та приватизації: "Потрібно ввести закон про лобізм, і не буде ніякої політичної корупції, і кожен з нас може захищати свої інтереси. Ввести повну приватизацію – не буде корупційних зв’язків. Треба боротись не з корупцією, треба боротись з бідністю, тому що недоотримує вчитель, лікар, той, хто бере хабарі".

Також Олег Бахматюк розповів, що завжди готовий до переговорного процесу щодо долі своїх банків, фактично знищених у наслідок політики НБУ по їх ліквідації та визнанню неплатоспроможними, і чому результатом такої політики не стало зростання економіки України.

"Я завжди відкритий до переговорного процесу і хочу це зробити, наскільки це можливо. А наслідковість цих речей чи в даному випадку цей процес ми вже пережили. Банківського чи так званого економічного фінансування груп в Україні вже не буде. Чи це добре? Так, це добре. Єдине не добре - наслідок. Де фінансування приватного сектору? Де фінансування в економіку держави? Чому ОВЗ є спекулятивним інструментом, які висмоктують кров з економіки, не даючи розвиватись? Чому вони підштовхують систему внутрішнього виїзду за кордон, систему не стимуляції інвестиційних вкладів, чому не дають можливості доступу до ресурсу? От і все. На ці питання треба давати відповіді. І це не я, Бахматюк, повинен їх давати", - заявив бізнесмен.

Нагадаємо, що Олег Бахматюк пропонував НБУ та Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) провести реструктуризацію боргів своїх банків. Для організації переговорного процесу по реструктуризації боргів банків "Фінансова ініціатива" та VAB Бахматюк запропонував найняти міжнародну компанію і оплатити їхні послуги. ФГВФО підтримує ідею реструктуризації боргів, оскільки розраховує, що такий досвід вдасться перенести на інші виведені з ринку банки, але НБУ відповіді на цю пропозицію досі не дав.