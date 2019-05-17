Суд почав розгляд позову до Порошенка і топ-чиновників про заборону на виїзд з України

Сьогодні, 17 травня, Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо позову до Президента Петру Порошенку, та топ-чиновників про заборону для них після парламентських і президентських виборів виїзду з України. Про це повідомляє прес-служба суду.

Так, повідомляється, що справу розглядатимуть в спрощеному порядку позовного провадження без повідомлення учасників справи.

В прес-службі суду уточнили, що позов стосується Президента Петра Порошенка, спікера ВР Андрія Парубія, прем'єра Володимира Гройсмана, голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, більш як 50 народних депутатів, понад 40 членів уряду, суддів Верховного суду і членів ВККСУ. Загалом 180 третіх осіб.

Наголошується, що позивач просить суд заборонити топ-чиновників виїжджати з країни після президентських виборів і виборів у Верховну Раду.

Крім того, бездіяльність Нацполіції і СБУ також вимагають визнати протиправною.

За твердженнями позивача, бездіяльність відомств призвела до організованої злочинності серед осіб, які займають політичні посади, які могли здійснювати корупційні злочини.

"Раніше суд відкрив провадження за позовом Олександра Дубінського, який також просить суд заборонити чиновникам і політикам виїжджати за кордон протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів", - додали в прес-службі суду.

Як повідомляли Українські Новини, всього в суд з проханням заборонити виїзд за кордон Порошенку та ще низці чиновників і суддів звернулися екс-депутат Жванія, ведучий "1+1" Дубинський і ще один позивач, ім'я якого не названо.

Пізніше Жванія став заперечувати, що просив суд заборонити Порошенку і ще 180 чиновникам виїзд за кордон.