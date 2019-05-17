Трудова міграція позбавляє Україну потенціалу для економічного розвитку, – Устенко

Виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера в Україні Олег Устенко вважає, що негативних наслідків від трудової міграції, до якої залучено близько чверті населення України, набагато більше, ніж позитивних. В результаті масового від'їзду українців на роботу за кордон, країна позбавляється потенціалу для економічного розвитку. Привабливість для входження інвесторів в економіку, яка не має достатніх трудових ресурсів і відповідно не може генерувати економічне зростання знижується.

Про це повідомив веб-сайт телевізійного каналу "112 Україна".

"Це нагадує голодну кризу в Ірландії в середині ХІХ століття. Тоді спостерігалася дуже сильна міграція з країни, яка на довгий період втратила трудові ресурси, а також можливості для економічного зростання", - сказав Устенко.

Ще одним наслідком трудової міграції є зростання фіскального навантаження на громадян, які не виїхали з країни. "Зокрема, гостро постає питання фінансування Пенсійного фонду, який вже зараз має серйозні проблеми з наповненням. І це на тлі погіршення демографічної ситуації і старіння населення", - зазначив Устенко.

Ті, хто залишається працювати в Україні, мають забезпечувати пенсії для батьків тих, хто тимчасово виїхав та утримувати соціальну інфраструктуру країни (медицина, освіта), також, фінансувати виплату субсидій та інші витрати бюджету.

За даними Міністерства соціальної політики України, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а в принципі в процес трудової міграції залучені до 9 млн осіб – чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн.

Головним чином це відбувається у зв'язку з тим, що розмір мінімальної, так і середньої зарплати в Україні значно нижчий у порівнянні з усіма країнами ЄС, включаючи країни Східної Європи. Компанії на території колишньої Східної Німеччини платять працівникам у середньому 2 700 євро, а в Західній Німеччині – 3 300 євро. Розмір мінімальної зарплати в Німеччині – 1 600 євро. У Польщі середня зарплата становить 1 150 євро, а мінімальна – близько 550 євро. В Україні з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4 170 гривень, або приблизно 150 доларів, а середня зарплата коливається в районі 9 тис. гривень.