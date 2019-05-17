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17 травня 2019, пʼятниця, 14:00 26
Життя 2019-05-17T16:00:05+03:00
Українські Новини
В суботу в Україні буде спека, місцями пройдуть дощі

В суботу в Україні буде спека, місцями пройдуть дощі

Спека.
Спека.

18 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, вітер східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, у ряді областей оголосили штормове попередження.

Тим часом, 16 травня в Києві мінлива хмарність, часом дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів. На заході України хмарно з проясненнями, помірний, місцями істотний дощ, грози, вітер східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +15...+22 градуси.

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