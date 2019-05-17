В суботу в Україні буде спека, місцями пройдуть дощі

18 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, вітер східний, 7-12 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +20...+27 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у ряді областей оголосили штормове попередження.\r\nТим часом, 16 травня в Києві мінлива хмарність, часом дощ, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів. На заході України хмарно з проясненнями, помірний, місцями істотний дощ, грози, вітер східний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +15...+22 градуси.