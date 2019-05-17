Програма заходів і концертів до Дня Європи в Києві

На цих вихідних Київ відзначає День Європи та вшанує пам'ять жертв політичних репресій. Церемонія відкриття Дня Європи пройде в Києві на Михайлівській площі 18 травня о 13:00.



У цьому році темою вибрано 1000-річчя з початку правління Великого князя Київської Русі-України Ярослава Мудрого, найважливішої фігури в міжнародних відносинах Києва і Європи. Його доньки, королеви країн Європи, будуть символізувати експозиції європейських країн на Михайлівській площі.

Згідно з відповіддю Міністерства закордонних справ на запит Українських новин з нагоди Дня Європи в столиці з 15 по 19 травня організовано ряд святкових подій:



Програма заходів і святкування Дня Європи в Києві в 2019 році:



17-19 травня



-міжнародний фестиваль мистецтв "Anna de Kyiv Fest"



Михайлівська площа (парковка Міністерства закордонних справ України), Бельгійська алея, Володимирська гірка (в частині, що прилягає до Київського фунікулеру), Львівська площа (сквер навколо пам'ятника Анні Київській)



- XVII міжнародний фестиваль-конкурс дитячої журналістики "Прес-весна на Дніпрових схилах"



Київський палац дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи, 13)



- туристично-краєзнавчий зліт учнів освітніх закладів Києва ДП "Мобільний рятувальний центр ДСЧС України"



смт Козин, Обухівський район, Київська область



-національно-культурний фестиваль "Київ Клезмер Фест"



Контрактова Площа



18 травня



- урочиста церемонія відкриття Дня Європи у Києві о 13:00



Михайлівська площа



- фестиваль "ГБ-фест"



парк імені Тараса Шевченка (вул. Терещенківська, 24)



- XIV міський конкурс серед випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти столиці "Київський вальс - 2019"



Співоче поле Печерського ландшафтного парку



- святкова концертна програма з нагоди святкування Дня Європи в Україні "EUROPE DAY" в Подільському районі Києва



Андреевскій спуск



- святковий захід "Молодіжний калейдоскоп" до Дня Європи в Солом'янському районі Києва



парк "Відрадний"



19 травня



-мистецький проект "Зірки світової опери"



Софійська площа



-гала-концерт переможців Х Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості "Світ в твоїх руках"



Співоче поле Печерського ландшафтного парку.



Окрім того, згідно з інформацією на сайті Київміськради, 19 травня на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" (проспект Броварський в Дніпровському районі Києва) вшанують пам'ять жертв політичних репресій. Початок офіційної церемонії об 11:00.



План заходів:



-11:00-12:00 - офіційна церемонія вшанування жертв політичних репресій за участю керівництва держави



-12:10-12:30 - покладання квітів та запалення пам'ятних свічок



-12: 30 - 14.00 - громадське вшанування: міжконфесійний молебень за жертвами політичних репресій, мітинг-реквієм та виступ ансамблю солістів "Благовіст"



Крім того, всі бажаючі можуть ознайомитися з фотодокументальною виставкою "Перерваний урок" про репресованих педагогів, яка експонується при вході у заповідник.



Як повідомляли Українські Новини, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров обурився поганою організацією Кабмін і КМДА Вшанування 75-ї річниці депортації кримських татар 18 травня.

Раніше святкування Дня Європи в один день з вшанування жертв політичних репресій викликали дискусії.