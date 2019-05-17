Координатор "С14" Мазур назвав імена організаторів замаху на себе

Координатор націоналістичної організації "С14" Сергій Мазур вважає організаторами замаху на себе кримінальних авторитетів з черкаської банди "Торпеди" Олександра Прудивуса та Ігоря Плекана.

Про це він сказав на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.

Мазур зазначив, що МВС і поліція відверто саботують розслідування справи про замах і допомагають обвинуваченим уникнути покарання.

Зокрема, один з обвинувачених, Дмитро Ісаєнко, вже втік до Росії, а решта - Олег Акімов, Андрій Вірченко, Рустам Бадьянов і Андрій Павленко - вийшли з-під варти.

кімната Мазура після вибуху гранати. Фото: facebook.com/serj.mazur

Батько Мазура після вибуху гранати. Фото: facebook.com/serj.mazur

При цьому у них було вилучено великий арсенал зброї, зокрема, протитанкові керовані ракети (ПТКР).

Встановлено, що всі обвинувачені пов'язані з черкаським злочинним угрупованням "Торпеди", яке на замовлення ФСБ Росії влаштовувало провокації в Україні.

"Мабуть, Арсену Авакову хочеться, щоб граната таки прилетіла кому-небудь з нас (С14)", - зазначив у свою чергу голова "С14" Євген Карась.

Враховуючи саботаж поліції, координатори організації вирішили оприлюднити дані про замовників і організаторів замаху на Мазура.

Так, організатором замаху активісти називають кримінального авторитета Ігоря Плекана (прізвисько "Пуля"), який пов'язаний з главою банди "Торпеди" Олександром Прудивусом.

Мазур демонструє фото підозрюваного в організації замаху Ігоря Плекана

Також серед причетних до цього злочину названі Олег Хроль, Ігор Хміль і Артем Забранський.

"Ми точно впевнені, що це було замовлення ФСБ", - підкреслив Мазур.

За його даними, влітку 2018 року Плекан літав в Азербайджан, де отримав 50-60 тис. доларів для організації вбивства координатора "С14".

Активісти закликають поліцію припинити саботаж справи і затримати злочинців.

Як повідомляли Українські Новини, 26 квітня Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області відпустив з-під варти 3 обвинувачених у замаху на координатора націоналістичної організації "С14" Сергія Мазура.

10 жовтня 2018 року батько Мазура був поранений через вибух кинутої у вікно його будинку гранати.

Слідство вважає, що основною причиною замаху на батька координатора С14 Сергія Мазура є громадська діяльність його сина.

Поліція затримала 5 підозрюваних у злочині, суд заарештував 3 з них.

Міжнародна організація з виявлення та аналізу тероризму TRAC визнала "С14" терористичною організацією.