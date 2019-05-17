Координатор "С14" Мазур назвав імена організаторів замаху на себе

Координатор націоналістичної організації "С14" Сергій Мазур вважає організаторами замаху на себе кримінальних авторитетів з черкаської банди "Торпеди" Олександра Прудивуса та Ігоря Плекана.\r\nПро це він сказав на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.\r\nМазур зазначив, що МВС і поліція відверто саботують розслідування справи про замах і допомагають обвинуваченим уникнути покарання.\r\nЗокрема, один з обвинувачених, Дмитро Ісаєнко, вже втік до Росії, а решта - Олег Акімов, Андрій Вірченко, Рустам Бадьянов і Андрій Павленко - вийшли з-під варти.\r\nкімната Мазура після вибуху гранати. Фото: facebook.com\/serj.mazur\r\nБатько Мазура після вибуху гранати. Фото: facebook.com\/serj.mazur\r\nПри цьому у них було вилучено великий арсенал зброї, зокрема, протитанкові керовані ракети (ПТКР).\r\nВстановлено, що всі обвинувачені пов'язані з черкаським злочинним угрупованням "Торпеди", яке на замовлення ФСБ Росії влаштовувало провокації в Україні.\r\n"Мабуть, Арсену Авакову хочеться, щоб граната таки прилетіла кому-небудь з нас (С14)", - зазначив у свою чергу голова "С14" Євген Карась.\r\nВраховуючи саботаж поліції, координатори організації вирішили оприлюднити дані про замовників і організаторів замаху на Мазура.\r\nТак, організатором замаху активісти називають кримінального авторитета Ігоря Плекана (прізвисько "Пуля"), який пов'язаний з главою банди "Торпеди" Олександром Прудивусом.\r\nМазур демонструє фото підозрюваного в організації замаху Ігоря Плекана\r\nТакож серед причетних до цього злочину названі Олег Хроль, Ігор Хміль і Артем Забранський.\r\n"Ми точно впевнені, що це було замовлення ФСБ", - підкреслив Мазур.\r\nЗа його даними, влітку 2018 року Плекан літав в Азербайджан, де отримав 50-60 тис. доларів для організації вбивства координатора "С14".\r\nАктивісти закликають поліцію припинити саботаж справи і затримати злочинців.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 26 квітня Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області відпустив з-під варти 3 обвинувачених у замаху на координатора націоналістичної організації "С14" Сергія Мазура.\r\n10 жовтня 2018 року батько Мазура був поранений через вибух кинутої у вікно його будинку гранати.\r\nСлідство вважає, що основною причиною замаху на батька координатора С14 Сергія Мазура є громадська діяльність його сина.\r\nПоліція затримала 5 підозрюваних у злочині, суд заарештував 3 з них.\r\nМіжнародна організація з виявлення та аналізу тероризму TRAC визнала "С14" терористичною організацією.\r\n