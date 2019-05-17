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17 травня 2019, пʼятниця, 13:02 12
Президент 2019-05-17T14:01:05+03:00
Українські Новини
Порошенко розпорядився забезпечити умови для впровадження 5G

Порошенко розпорядився забезпечити умови для впровадження 5G

Мобільний зв'язок. Телефон. Фото: hicomm.bg
Мобільний зв'язок. Телефон. Фото: hicomm.bg

Президент Петро Порошенко розпорядився забезпечити умови для впровадження системи мобільного зв'язку 5-го покоління.

Відповідний указ щодо забезпечення умов для впровадження системи мобільного зв'язку 5-го покоління він підписав 17 травня, передають Українські Новини.

"Розуміючи, що зв'язок 5-го покоління в 2020 році запрацює вже в більшості країн Євросоюзу, а зараз вона працює і в США, і в Китаї, і ми не збираємося відставати, сьогодні я хочу підписати указ Президента, яким чітко визначити графік, який дозволить нам запустити зв'язок 5-го покоління в 2020 році", - сказав Порошенко.

З його слів, від впровадження зв'язку 4-го покоління державі вдалося залучити в бюджет 8 млрд гривень, від впровадження 3G - понад 9 млрд гривень.

В цілому від розвитку мобільного зв'язку в економіку України надійшло 36 млрд гривень інвестицій.

Як повідомляли Українські Новини, українці за рік втратили більше мільярда гривень на "прихованих" послугах мобільних операторів.

Раніше ще один мобільний оператор запустив 4G в Україні.

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