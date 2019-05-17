"С14" подає в суд на Авакова

Націоналістична організація "С14" вирішила подати до суду на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це сказав глава "С14" Євген Карась на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.

"Ми будемо подавати до суду на Авакова, який опублікував інформацію, що нам нібито з машини СБУ роздавали гроші на акцію по Каті Гандзюк. Це повна маячня", - заявив він.

Крім того, він зазначив, що МВС і поліція посилено шукає компромат на активістів "С14" і встановила за ними стеження.

Зокрема, вдалося виявити поліцейських, що стежать за активістами в цивільному одязі, в Києві, Житомирі та Дніпрі.

Більш того, "С14" звинувачує поліцію в саботажі розслідування справи про замах на координатора організації Сергія Мазура в Борисполі.

Зокрема, мова йде про те, що всі обвинувачені у даному злочині вийшли з-під варти, а ряд фігурантів справи втекли до Росії.

Карась уточнив, що позов до Авакова буде подано 20 травня.

Організація буде вимагати від міністра офіційно спростувати раніше оприлюднену ним інформацію про "С14".

Як повідомляли Українські Новини, у лютому колишній радник Авакова Ілля Ківа вніс заставу за поліцейського Василя Мельникова, підозрюваного у побитті члена націоналістичної організації "С14" поблизу Подільського районного відділу поліції в Києві.

11 лютого Державне бюро розслідувань пред'явило підозру правоохоронцю у перевищенні ним службових повноважень при затриманні порушників під час спроби штурму управління Національної поліції у Подільському районі Києва.

Поліцейський Мельников звинувачується в тому, що з криком "Лежати, Бандера" вдарив активіста "С14" біля входу в Подільський райвідділ поліції.

Міжнародна організація з виявлення та аналізу тероризму TRAC визнала "С14" терористичною організацією.