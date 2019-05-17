"С14" подає в суд на Авакова

Націоналістична організація "С14" вирішила подати до суду на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.\r\nПро це сказав глава "С14" Євген Карась на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.\r\n"Ми будемо подавати до суду на Авакова, який опублікував інформацію, що нам нібито з машини СБУ роздавали гроші на акцію по Каті Гандзюк. Це повна маячня", - заявив він.\r\nКрім того, він зазначив, що МВС і поліція посилено шукає компромат на активістів "С14" і встановила за ними стеження.\r\nЗокрема, вдалося виявити поліцейських, що стежать за активістами в цивільному одязі, в Києві, Житомирі та Дніпрі.\r\nБільш того, "С14" звинувачує поліцію в саботажі розслідування справи про замах на координатора організації Сергія Мазура в Борисполі.\r\nЗокрема, мова йде про те, що всі обвинувачені у даному злочині вийшли з-під варти, а ряд фігурантів справи втекли до Росії.\r\nКарась уточнив, що позов до Авакова буде подано 20 травня.\r\nОрганізація буде вимагати від міністра офіційно спростувати раніше оприлюднену ним інформацію про "С14".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у лютому колишній радник Авакова Ілля Ківа вніс заставу за поліцейського Василя Мельникова, підозрюваного у побитті члена націоналістичної організації "С14" поблизу Подільського районного відділу поліції в Києві.\r\n11 лютого Державне бюро розслідувань пред'явило підозру правоохоронцю у перевищенні ним службових повноважень при затриманні порушників під час спроби штурму управління Національної поліції у Подільському районі Києва.\r\nПоліцейський Мельников звинувачується в тому, що з криком "Лежати, Бандера" вдарив активіста "С14" біля входу в Подільський райвідділ поліції.\r\nМіжнародна організація з виявлення та аналізу тероризму TRAC визнала "С14" терористичною організацією.\r\n