У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА

У рамках реформування столичної області освіти Київ вивчає європейський досвід з організації безпеки. Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський у Парижі зустрівся з керівництвом Національної обсерваторії з питань безпеки і доступу в навчальні заклади (Observatoire national de la sécurité et de l accessibilité des établissements ' enseignement) Жан Марі Шлере. Сторони обмінялися досвідом профілактики у сфері пожежної безпеки, фізичного захисту і ліквідації наслідків екологічних і технічних надзвичайних подій. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Як показав досвід, ми рухаємось правильним шляхом щодо безпеки наших шкіл. Франція, а зокрема Париж, вже мають досвід організації заходів безпеки, і в сучасній Європі саме французька модель вважається однією із найефективніших. І наша столиця рухається у тому ж напрямку, активно займається посиленням безпеки дітей у закладах освіти міста. Уже встановлено тривожні кнопки та камери відеоспостереження, у планах змінити огородження закладів та відрегулювати автомобільний рух біля шкіл", – зазначив Валентин Мондриївський.

Крім безпосереднього захисту шкіл, у навчальних закладах Парижа регулярно ведеться контроль за станом будівель, а особлива увага приділяється електро- та пожежобезпеці. У той же час, організація безпеки передбачає нагляд за станом здоров’я учнів та контроль якості харчування. І в цих напрямках столиця України, як підтвердили французькі колеги, рухається правильно.

Валентин Мондриївський вважає, що за рік вже можна буде презентувати системні зміни у шкільному харчуванні та організації безпеки освітніх закладів, він запросив французьку делегацію відвідати Київ із візитом у відповідь.