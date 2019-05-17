підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
ONLINE
17.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Саботаж расследования дела Мазура и политические заказы министра МВД

17 травня 2019, пʼятниця, 11:40 518
Політика 2019-05-17T12:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА

У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА

У рамках реформування столичної області освіти Київ вивчає європейський досвід з організації безпеки. Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський у Парижі зустрівся з керівництвом Національної обсерваторії з питань безпеки і доступу в навчальні заклади (Observatoire national de la sécurité et de l accessibilité des établissements ' enseignement) Жан Марі Шлере. Сторони обмінялися досвідом профілактики у сфері пожежної безпеки, фізичного захисту і ліквідації наслідків екологічних і технічних надзвичайних подій. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Як показав досвід, ми рухаємось правильним шляхом щодо безпеки наших шкіл. Франція, а зокрема Париж, вже мають досвід організації заходів безпеки, і в сучасній Європі саме французька модель вважається однією із найефективніших. І наша столиця рухається у тому ж напрямку, активно займається посиленням безпеки дітей у закладах освіти міста. Уже встановлено тривожні кнопки та камери відеоспостереження, у планах змінити огородження закладів та відрегулювати автомобільний рух біля шкіл", – зазначив Валентин Мондриївський.

Крім безпосереднього захисту шкіл, у навчальних закладах Парижа регулярно ведеться контроль за станом будівель, а особлива увага приділяється електро- та пожежобезпеці. У той же час, організація безпеки передбачає нагляд за станом здоров’я учнів та контроль якості харчування. І в цих напрямках столиця України, як підтвердили французькі колеги, рухається правильно.

Валентин Мондриївський вважає, що за рік вже можна буде презентувати системні зміни у шкільному харчуванні та організації безпеки освітніх закладів, він запросив французьку делегацію відвідати Київ із візитом у відповідь.
Архів
Новини
"Укроборонпром" планує продавати зброю країнам Латинської Америки 12:20
Луценко заявила про відхід з посади представника Президента в Раді 12:11
КСУ визнав неконституційним авансовий платіж до виконавчої служби, - ЗМІ 11:59
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
Держлікслужба заборонила продаж декількох серій "Німесила" 11:35
більше новин
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
більше новин
Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці 18:07
Геращенко написала заяву про вихід з підгрупи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 17:44
Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською 18:36
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25
Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024 18:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok