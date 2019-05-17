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17 травня 2019, пʼятниця, 11:13 611
Політика 2019-05-17T12:16:43+03:00
Українські Новини
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg

У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg

Генеральний прокурор України Юрій Луценко поставив крапку в питаннях правопорушень Джо Байдена і його сина в Україні, незважаючи на претензії з боку адвоката президента Дональда Трампа. Про це Луценко заявив виданню Bloomberg.

Питання стосується дипломатичних дій Байдена, в той час як його син, Хантер Байден, перебував у раді директорів Burisma Group - найбільшої приватної газодобувної компанії України. Будучи віце-президентом США, Байден-старший підтримував антикорупційну політику в Україні в 2016 році, яка, зокрема, включала заклик до відставки колишнього Генпрокурора країни Віктора Шокіна, пише видання.

У свою чергу Луценко заявив, що ні Хантер Байден, ні Burisma в теперішньому часі не є об'єктом розслідування. "Я не хочу, щоб Україна знову стала суб'єктом президентських виборів у США. Хантер Байден не порушував ніяких українських законів - принаймні, наразі ми не бачимо жодних порушень", - зазначив Генпрокурор України.

Раніше особистий адвокат президента США Руді Джуліані заявляв, що у Джо Байдена виник конфлікт інтересів, коли він спілкувався з українськими чиновниками щодо боротьби з корупцією.

У березні 2016 року Байден нібито поставив ультиматум: Україна не отримає мільярд доларів США у вигляді гарантій за кредитами, якщо не впорається з корупцією і не звільнить генерального прокурора Віктора Шокіна.

Луценко сказав Bloomberg, що зустрічався з Джуліані в січні цього року.

Генеральний прокурор підкреслив, що нинішнє розслідування "жодним чином" не стосується Burisma.

"Усі справи проти Burisma були закриті. Я не бачу правопорушень серед іноземців, які працювали на Burisma в Україні", - сказав Луценко.
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