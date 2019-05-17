Порошенко засекретив укази, якими він нагородив свого охоронця

В Адміністрації президента України відмовилися надати Інформаційному агентству Українські Новини тексти окремих указів глави держави, які були підписані Петром Порошенком протягом першої половини травня нинішнього року. Про це йдеться у відповіді Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації, що надійшло до редакції агентства.

"За інформацією, наданою Головним департаментом документального забезпечення Адміністрації президента України, укази президента України №191/2019, №202/2019 і №210/2019 мають гриф обмеження доступу", - йдеться в листі з АПУ.

Таким чином, дана інформація не може бути оприлюднена.

Не виключено, що саме одним з даних "засекречених" документів П.Порошенко присвоїв звання генерал-лейтенанта своєму головному охоронцеві Юрію Федорову. Як повідомив в Facebook журналіст Юрій Бутусов, Порошенко своїм указом призначив Федорова заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому, за його словами, Федоров був представлений до звання генерал-лейтенанта рішенням міністра оборони Полторака, а не свого безпосереднього начальника - глави ГУР Василя Бурби. Також, як стверджує журналіст, Федоров жодного разу не з'являвся в ГУРі, і продовжує керувати охороною Порошенка.