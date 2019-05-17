"Національний Корпус" зміг відкрити скриньку Пандори Аллерова, - ЗМІ

У вівторок, 14 травня, детективи НАБУ затримали колишнього командувача Національною гвардією України, генерал-полковника Юрія Аллерова, якому інкримінують розкрадання в особливо великих розмірах на будівництві житла для військових. Йдеться про суму понад 5 мільйонів доларів. Крім того, виявилося, що дочка Аллерова стала власницею однієї з квартир в новому комплексі, а також придбала новий Jeep Grand Cherokee 2015 року випуску. Своє джерело доходів вона назвати не змогла. Про це повідомляють Комментарии.UA.

Відзначимо, що квартирна афера Аллерова вперше була згадана в 2017 році в результаті розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". Але з невідомих обставин розслідування справи детективами НАБУ почалося лише в 2018 году. Варто вказати, що минулого тижня вже колишній президент країни - Петро Порошенко указом зняв Аллерова з посади командувача Нацгвардією через "сімейні обставини". Однак наступного же дня Аллеров висловив бажання повернутися на посаду при новообраному президенті, але незабаром був арештований.

Відзначимо, що стрімкий кар'єрний ріст Юрія Аллерова почався відмовою розганяти прихильників Майдану у Львові і з успішного придушення протестів навесні 2014 року в Харкові. Вже в 2015 році він був призначений командувачем Нацгвардією. За сумним збігом обставин, під час призначення Юрія Аллерова на посаду Петро Порошенко заявив, що пишається такими генералами. У свою чергу, алергічних за запевнив главу держави, що буде безжалісним до всіх корупціонерів і тих, хто посміє порушити суверенітет країни. Ще в 2017 році першим політиком, який звернув увагу на Юрія Аллерова, як на одіозну політичну одиницю, став лідер політичної партії "Національний Корпус ", народний депутат і екс-командир добровольчого полку "Азов"- Андрій Білецький. Лідер націоналістів стверджував, що Аллеров зловживає своїм високим становищем, причетний до корупції, контролює потоки контрабанди в зоні АТО.

Андрій Білецький заявляв, що кожна третя гривня, виділена на Національну гвардію міжнародними спонсорами або бюджетом, залишається в кишенях свого ватажка і його близького оточення. Що стосується близького оточення колишнього глави Нацгвардії, відзначимо, що в верхах правління була організована ціла мережа корупціонерів-однодумців. В поле зору ЗМІ потрапив і. о. начальника управління кадрової роботи головного управління Національної гвардії України - полковник А. Пожидаєв. Його скандальна кадрова політика ставила собі за мету цілеспрямований розвал відомства поруч бюрократизовані наказів, які ускладнюють процес оформлення і отримання звань. У важкий для України час замість залучення нових кадрів, зусиллями Пожидаєва, країна лише втрачає потенційних бойових товаришів.

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Крайній осуд і неприязнь з боку військових і цивільних українців товариш А. Пожидаєв отримав 9 липня 2016 року, коли в день важкого бою, який забрав життя українського солдата і під час якого ще четверо отримали поранення, його дочка опублікувала в соціальній мережі фото в Москві на Червоній площі. Відзначимо, що мова йшла не про звичайне фото, дівчина виявляла відкрите захоплення красою столиці країни-агрессора.

Крім вищезазначених осіб, до квартирного скандалу причетні ще два співробітника будівельної корпорації "Укрбуд". Варто зробити акцент на чолі компанії - Максимі Мікітасові. Як керівна особа і близький друг Петра Порошенка, йому, на думку націоналістів, необхідно відповісти перед судом за всією суворістю закону за фактами махінацій і корупції. Наразі, довіру до корпорації в українців втрачено і компанія має неофіційний статус фінансової піраміди, що знаходиться на межі фінансового краха. Політична партія "Національний Корпус" на чолі зі своїм лідером запевняють, що будуть вимагати справедливого розслідування справи Аллерова і його друзів-корупціонерів, продовжуватимуть оприлюднити факти і піднімати суспільний резонанс.