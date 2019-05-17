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Українські Новини
21.05.19 11:00 Круглий стіл: "Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку"

21.05.19 11:00 Круглий стіл: "Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку"

21 травня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" компанія "Фінансовий клуб" проведе круглий стіл на тему: "Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку".

До участі запрошені:

  • Олена Онищук, керівник проектів та программ Департаменту стратегії та реформування Національного банку України;
  • Олександр Залєтов, член Нацкомфінпослуг;
  • Марина Масіч, генеральний директор Асоціації лізингодавців України;
  • Іван Вишневський, керівник напрямку розвитку небанківських фінансових установ Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору";
  • Артур Загородников, заступник голови правління ПУМБ ;
  • Ігор Гриценко, начальник управління лізингових операцій ТАСкомбанку;
  • Максим Зінченко, начальник управління фінансового лізингуДепартаменту МСБ Укргазбанку;
  • представники банків.

В програмі круглого столу:

  • Підсумки 2018 року на лізинговому ринку. Основні учасники.
  • Нові учасники на лізинговому ринку: чим привабливий цей бізнес?
  • Які напрямки найбільш цікаві учасникам ринку? Клієнтам?
  • Умови лізингу для бізнесу: плюси і мінуси в порівнянні з класичним кредитуванням.
  • Лізинг для фізичних осіб - міф чи реальність? За яких умов можливий розвиток цього ринку?
  • Перспективи розвитку ринку лізингу в 2019 році: що може стати каталізатором ринку, а що буде гальмувати його розвиток?

Модератором круглого стола виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Акредитація журналістів: centre@ukranews.com

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.
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