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17 травня 2019, пʼятниця, 09:00 20
Політика 2019-05-17T09:00:03+03:00
Українські Новини
Порошенко призначив послом в Таджикистані Серватюка

Порошенко призначив послом в Таджикистані Серватюка

Президент Петро Порошенко призначив надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Таджикистан Василя Серватюка.

Про це йдеться в указі Президента №233 від 16 травня, передають Українські Новини.

"Призначити Серватюка Василя Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Таджикистан", - сказано в ньому.

До цього 62-річний Серватюк був звільнений з посади заступника голови Державної прикордонної служби.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Порошенко звільнив першого заступника голови Державної прикордонної служби Василя Серватюка.

В 2017 Серватюк був призначений в. о. голови Держприкордонслужби під час лікарняного Назаренко.

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