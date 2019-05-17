Порошенко призначив послом в Таджикистані Серватюка

Президент Петро Порошенко призначив надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Таджикистан Василя Серватюка.\r\nПро це йдеться в указі Президента №233 від 16 травня, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Серватюка Василя Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Таджикистан", - сказано в ньому.\r\nДо цього 62-річний Серватюк був звільнений з посади заступника голови Державної прикордонної служби.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у квітні Порошенко звільнив першого заступника голови Державної прикордонної служби Василя Серватюка.\r\nВ 2017 Серватюк був призначений в. о. голови Держприкордонслужби під час лікарняного Назаренко.