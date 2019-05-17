Бойовики на Донбасі вбили воїна ЗСУ, поранили ще одного та зазнали суттєвих втрат

За добу 16 травня в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти влаштували 13 обстрілів позицій Збройних сил України, внаслідок яких один український боєць загинув і ще один отримав поранення.\r\nЯк повідомили в прес-службі штабу ООС, протягом доби бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.\r\nТак, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти влаштували 11 обстрілів:\r\n- з мінометів калібрів 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі села Водяне;\r\n- з мінометів калібру 120 мм біля населеного пункту Дослідне;\r\n- тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вівся вогонь у Новотроїцького;\r\n- з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних гранатометів станкових біля Кам'янки;\r\n- двічі з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ біля населеного пункту Павлопіль;\r\n- з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї біля села Богданівка;\r\n- двічі зі стрілецької зброї в районі міста Мар'їнка.\r\nУ зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських воїнів були обстріляні двічі:\r\n- з мінометів калібру 120 мм в районі населеного пункту Золоте-4;\r\n- з озброєння БМП і автоматичних гранатометів станкових біля населеного пункту Новозванівка.\r\nНа кожен обстріл бойовиків наші воїни давали адекватну відповідь, був знищений один бойовик і ще четверо отримали поранення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 15 травня бойовики обстріляли позиції ЗСУ більше 20 разів, позбувшись "бійця" і техніки.\r\nРаніше ЗСУ показали видовищне знищення вогнем позиції бойовиків.\r\nРаніше на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків ЗСУ понесли втрати.