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17 травня 2019, пʼятниця, 08:35 16
Силові структури 2019-05-17T10:35:11+03:00
Українські Новини
Бойовики на Донбасі вбили воїна ЗСУ, поранили ще одного та зазнали суттєвих втрат

Бойовики на Донбасі вбили воїна ЗСУ, поранили ще одного та зазнали суттєвих втрат

ООС .
ООС .

За добу 16 травня в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти влаштували 13 обстрілів позицій Збройних сил України, внаслідок яких один український боєць загинув і ще один отримав поранення.

Як повідомили в прес-службі штабу ООС, протягом доби бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти влаштували 11 обстрілів:

- з мінометів калібрів 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі села Водяне;

- з мінометів калібру 120 мм біля населеного пункту Дослідне;

- тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вівся вогонь у Новотроїцького;

- з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних гранатометів станкових біля Кам'янки;

- двічі з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ біля населеного пункту Павлопіль;

- з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї біля села Богданівка;

- двічі зі стрілецької зброї в районі міста Мар'їнка.

У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських воїнів були обстріляні двічі:

- з мінометів калібру 120 мм в районі населеного пункту Золоте-4;

- з озброєння БМП і автоматичних гранатометів станкових біля населеного пункту Новозванівка.

На кожен обстріл бойовиків наші воїни давали адекватну відповідь, був знищений один бойовик і ще четверо отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, 15 травня бойовики обстріляли позиції ЗСУ більше 20 разів, позбувшись "бійця" і техніки.

Раніше ЗСУ показали видовищне знищення вогнем позиції бойовиків.

Раніше на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків ЗСУ понесли втрати.

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