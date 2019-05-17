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17 травня 2019, пʼятниця, 08:10 20
Президент 2019-05-17T10:30:02+03:00
Українські Новини
Порошенко звільнив з посади посла у Фінляндії та Ісландії

Порошенко звільнив з посади посла у Фінляндії та Ісландії

Андрій Олефіров. Фото: AlfaTV.fi
Андрій Олефіров. Фото: AlfaTV.fi

Президент Петро Порошенко прийняв відставку надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ісландія за сумісництвом Андрія Олефірова.

Про це йдеться в указі Президента №232 від 16 травня, передають Українські Новини.

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону України "Про дипломатичну службу України" прийняти відставку надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ісландія за сумісництвом Олефірова Андрія Володимировича", - сказано в ньому.

Олефіров обіймав посаду посла України у Фінляндії з 2014 року, а також за сумісництвом обіймав посаду посла України в Ісландії з 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні посол України у Фінляндії Олефіров отримав серйозні травми, впавши з драбини.

У квітні Порошенко звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова Івана Гнатишина.

Раніше Порошенко звільнив херсонського губернатора Гордєєва, призначивши замість нього в.о. Бутрия.

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