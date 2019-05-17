НБУ зміцнив гривню перед вихідними: офіційний курс валют на 17 травня

Після того, як курс готівкових долара і євро виріс , національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 травня, на 3,11 коп. до 26,3429 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 травня, на 21,11 коп. до 26,3740 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3374,2229 100 доларів США 2634,2913 100 швейцарських франків 2610,2924 1000 ієн 240,3059 10 російських рублів 4,0804 100 євро 2951,1965

Як повідомляли Українські Новини, 16 травня грівня різко подешевшала.

Також національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.