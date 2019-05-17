НБУ зміцнив гривню перед вихідними: офіційний курс валют на 17 травня

Після того, як курс готівкових долара і євро виріс, національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 травня, на 3,11 коп. до 26,3429 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 травня, на 21,11 коп. до 26,3740 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3374,2229\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2634,2913\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2610,2924\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n240,3059\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0804\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2951,1965\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 16 травня грівня різко подешевшала.\r\nТакож національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.