підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
17 травня 2019, пʼятниця, 07:15 15
Фінанси 2019-05-17T07:45:01+03:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню перед вихідними: офіційний курс валют на 17 травня

НБУ зміцнив гривню перед вихідними: офіційний курс валют на 17 травня

Гроші.
Гроші.

Після того, як курс готівкових долара і євро виріс, національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 травня, на 3,11 коп. до 26,3429 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 травня, на 21,11 коп. до 26,3740 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3374,2229
100 доларів США 2634,2913
100 швейцарських франків 2610,2924
1000 ієн 240,3059
10 російських рублів 4,0804
100 євро 2951,1965

Як повідомляли Українські Новини, 16 травня грівня різко подешевшала.

Також національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

Більше новин про: НБУ Курс валют курс рубля курс євро курс гривні Офіційний курс курс гривні до долара курс швейцарських франків Курс фунтів стерлінгів курс ієн

Архів
Новини
Порошенко звільнив з посади посла у Фінляндії та Ісландії 08:10
НБУ зміцнив гривню перед вихідними: офіційний курс валют на 17 травня 07:15
В українських в'язницях та СІЗО ще 57 тис. "вільних" місць 07:11 Документ
Кабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії: скільки українців отримають гроші готівкою 06:00
Стало відомо, що вилучило НАБУ в ході обшуків у Нацгвардії і "Укрбуді" 06:00
більше новин
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
більше новин
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
Вакарчук представив свою команду на вибори Ради 11:39
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня 11:15
Святослав Вакарчук. Скріншот відео
Вакарчук йде на вибори в Раду з партією "Голос" 11:16
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok