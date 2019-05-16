Німецький стартап представив перше в світі безпілотне літаюче електротаксі

Німецький стартап Lilium продемонстрував прототип п'ятимісного автономного літаючого таксі. У компанії стверджують, що це перша подібна розробка в світі, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nЗа словами представника компанії, нещодавно прототип пройшов перші випробування: самостійно злетів, повисів у повітрі і приземлився.\r\nАпарат, що живиться електроенергією, здатний подолати 300 км за годину.\r\nКілька інших компаній вже випробували подібні апарати, але жоден з них не бере на борт більше двох осіб.\r\n"Ми завжди прагнули збільшити число місць з двох до п'яти - це відкриває небо набагато більшому числу мандрівників", - сказав виконавчий директор і один із співзасновників Lilium Деніел Віганд.\r\nЛітаюче таксі приводять у рух 36 електромоторів, що дозволяє йому злітати і сідати вертикально.\r\nУ компанії стверджують, що однієї зарядки вистачає на годину польоту.\r\nТепер апарату належить пройти нові льотні випробування.\r\nLilium сподівається запустити модель в масове виробництво в середині 2020-х років.\r\nАвтономні літаючі таксі вже тестуються європейським авіаконцерном Airbus, компанією Uber і кількома стартапами.\r\nПрихильники цього засобу пересування стверджують, що літаючі таксі підвищать мобільність міського населення і допоможуть знизити рівень забруднення навколишнього середовища.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, безпілотне повітряне таксі запустять в Сінгапурі.\r\nТакож у Німеччині випробували безпілотний трамвай і запустили перший в світі поїзд на водневому паливі.