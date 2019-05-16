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16 травня 2019, четвер, 22:32 21
Технології 2019-05-17T00:30:03+03:00
Українські Новини
Німецький стартап представив перше в світі безпілотне літаюче електротаксі

Німецький стартап представив перше в світі безпілотне літаюче електротаксі

Літаюче таксі. Фото: Lilium
Літаюче таксі. Фото: Lilium

Німецький стартап Lilium продемонстрував прототип п'ятимісного автономного літаючого таксі. У компанії стверджують, що це перша подібна розробка в світі, повідомляє "Російська служба BBC".

За словами представника компанії, нещодавно прототип пройшов перші випробування: самостійно злетів, повисів у повітрі і приземлився.

Апарат, що живиться електроенергією, здатний подолати 300 км за годину.

Кілька інших компаній вже випробували подібні апарати, але жоден з них не бере на борт більше двох осіб.

"Ми завжди прагнули збільшити число місць з двох до п'яти - це відкриває небо набагато більшому числу мандрівників", - сказав виконавчий директор і один із співзасновників Lilium Деніел Віганд.

Літаюче таксі приводять у рух 36 електромоторів, що дозволяє йому злітати і сідати вертикально.

У компанії стверджують, що однієї зарядки вистачає на годину польоту.

Тепер апарату належить пройти нові льотні випробування.

Lilium сподівається запустити модель в масове виробництво в середині 2020-х років.

Автономні літаючі таксі вже тестуються європейським авіаконцерном Airbus, компанією Uber і кількома стартапами.

Прихильники цього засобу пересування стверджують, що літаючі таксі підвищать мобільність міського населення і допоможуть знизити рівень забруднення навколишнього середовища.

Як повідомляли Українські Новини, безпілотне повітряне таксі запустять в Сінгапурі.

Також у Німеччині випробували безпілотний трамвай і запустили перший в світі поїзд на водневому паливі.

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