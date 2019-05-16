підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Загрозлива синоптична ситуація: частина України опиниться під грозами, градами і зливами
16 травня 2019, четвер, 21:33 31 Карта
Життя 2019-05-16T22:28:20+03:00
Українські Новини
Загрозлива синоптична ситуація: частина України опиниться під грозами, градами і зливами

Загрозлива синоптична ситуація: частина України опиниться під грозами, градами і зливами

Злива. Фото: pixabay
Злива. Фото: pixabay

У Рівненській, Житомирській, Волинській та Вінницькій областях проллються зливи з грозами та градом.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Загрозлива синоптична ситуація! Північний захід України - Рівненська, Житомирська область, Волинь - у зоні ймовірних коротких, але дуже сильних злив, гроз, граду! Дотягує до Вінницької!" - написала синоптик.

У Новограді-Волинському районі вже бушує смерч. За словами Діденко, в Білорусі зараз також небезпечна погода.

"Дуже небезпечна атмосферна пляма - на півдні Білорусі", - повідомила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у ряді областей оголосили штормове попередження.

При цьому 16 травня у більшій частині України - спека, а завтра, 17 травня, в Україну прийде 30-градусна спека.

Більше новин про: Гроза Прогноз погоди погода в Україні Зливи

Архів
Новини
Дві дитини загинули під Запоріжжям, намагаючись зробити селфи 22:45
Літаюче таксі. Фото: Lilium
Німецький стартап представив перше в світі безпілотне літаюче електротаксі 22:32
Розслідування проти екс-начальника Генштабу Замани, підозрюваного у держзраді, завершено 22:13
Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. Фото: Інформатор
День вишиванки: як в Україні відзначили найяскравіше свято 21:48
Загрозлива синоптична ситуація: частина України опиниться під грозами, градами і зливами 21:33 Карта
більше новин
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok