Загрозлива синоптична ситуація: частина України опиниться під грозами, градами і зливами

У Рівненській, Житомирській, Волинській та Вінницькій областях проллються зливи з грозами та градом.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Загрозлива синоптична ситуація! Північний захід України - Рівненська, Житомирська область, Волинь - у зоні ймовірних коротких, але дуже сильних злив, гроз, граду! Дотягує до Вінницької!" - написала синоптик.\r\nУ Новограді-Волинському районі вже бушує смерч. За словами Діденко, в Білорусі зараз також небезпечна погода.\r\n"Дуже небезпечна атмосферна пляма - на півдні Білорусі", - повідомила синоптик.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у ряді областей оголосили штормове попередження.\r\nПри цьому 16 травня у більшій частині України - спека, а завтра, 17 травня, в Україну прийде 30-градусна спека.