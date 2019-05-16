Загрозлива синоптична ситуація: частина України опиниться під грозами, градами і зливами

У Рівненській, Житомирській, Волинській та Вінницькій областях проллються зливи з грозами та градом.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Загрозлива синоптична ситуація! Північний захід України - Рівненська, Житомирська область, Волинь - у зоні ймовірних коротких, але дуже сильних злив, гроз, граду! Дотягує до Вінницької!" - написала синоптик.

У Новограді-Волинському районі вже бушує смерч. За словами Діденко, в Білорусі зараз також небезпечна погода.

"Дуже небезпечна атмосферна пляма - на півдні Білорусі", - повідомила синоптик.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у ряді областей оголосили штормове попередження.

При цьому 16 травня у більшій частині України - спека, а завтра, 17 травня, в Україну прийде 30-градусна спека.