17.05.19 13:00 Прес-конференція: "Перстень влади — новообраному президенту!"

17 травня 2019 року, о 13:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Перстень влади — новообраному президенту!"

Перстень влади (автентична репліка чоловічого персня періоду Х-ХІ століть н.е.) буде вручений новообраному президенту Володимиру Зеленському представниками українського Ювелірного дому Жуайо™ незабаром після інавгурації.

Проект «Спадщина: Сила предків — у твоїх руках!» входить в завершальну стадію: автентична репліка чоловічого персня періоду Х-ХІ століть, виконана найкращими фахівцями українського Ювелірного дому Жуайо™.

Проект був започаткований українським Ювелірним домом Жуайо™ в березні поточного року. На минулій прес-конференції, що також відбувалася в Українських Новинах 29.03.2019 р., генеральний директор ювелірного дому Олег Мацюк презентував перший варіант (6 перснів) колекції історичних прикрас доби Давньої Русі, Гетьманщини та ХХ століття, які символізували видатних персонажів української історії: княгині Ольги, князя Володимира Великого, гетьманів Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького й Олексія Розумовського, а також провідника ОУН(б) Степана Бандери.

Невдовзі по тому колекцію було розширено до 12 предметів за рахунок долучення перснів французької королеви Анни Ярославни, князів Дмитра «Байди» Вишневецького і Василя-Костянтина Острозького, кошового отамана Івана Сірка, гетьмнів Івана Виговського та Івана Мазепи.

Малюнки всіх перелічених прикрас були представлені на веб-сайті Ювелірного дому Жуайо™, кожне зображення супроводжувала пов’язана з перснем невеличка оповідка з життя відповідного історичного діяча, створена українськими письменниками Тимуром і Оленою Литовченками.

Також на веб-сайті була передбачена можливість голосування, за допомогою якої кожен охочий мав змогу обрати прикрасу, що сподобалася найбільше. Результати голосування, що тривало паралельно з президентськими перегонами — по 21 квітня 2019 року включно, були наступними:

Таким чином, за результатами голосування на веб-сайті Проекту «Спадщина: Сила предків — у твоїх руках!» українського Ювелірного дому Жуайо™ в якості Персня влади був з великим відривом обраний перстень князя Володимира Великого.

Автентичну репліку зазначеного персня, виготовлену найкращими майстрами ювелірного дому, буде вручений новообраному президенту Володимиру Зеленському невдовзі після інавгурації.

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