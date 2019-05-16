У Києві на "Мінській" побилися водії тролейбуса та маршрутки

В Оболонському районі Києва на зупинці громадського транспорту побилися водії тролейбуса та маршрутки. Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі "Київ оперативний". Бійка сталася біля станції метро "Мінська".

"Бійка водіїв маршрутки №476 та тролейбуса №24. За словами очевидців, все почалося ще за зупинку до того - хто-то кого-то "підрізав" і почалися перегони по місту з пасажирами в салоні. Транспортні перевезення пасажирів у Києві в повному порядку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Київі пасажир тролейбуса розбив головою віконне скло.