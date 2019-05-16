Соцмережі насмішила акція одеських поліцейських до Дня вишиванки

Нестандартну акцію до дня вишиванки провели в Одесі поліцейські разом з співробітниками Нацгвардії біля пам'ятника Дюку в центрі міста. А користувачі соцмереж звернули увагу, що поліцейським не зовсім вдало вдалося відтворити форму сорочки.

Правоохоронці спробували відтворити контури вишиванки патрульними машинами, а візерунок зобразили люди. Однак користувачі інтернету не оцінили такого креативу і засміяли поліцію за безглуздий прокол.

Сьогодні українці святкують День вишиванки - свято, присвячене розквіту української культури. З нагоди свята, який був заснований студентами Чернівецького національного університету імені Федьковича ще в 2016 році, в Україні проходять громадські акції, флешмоби і ходи. Мета заходів - зберегти споконвічні народні традиції. Свято відзначають не тільки в Україні - через вплив діаспор тематичні акції проводяться більш ніж в 50 країнах світу.

На вулицях сьогодні можна побачити, як більшість українців наділи традиційний наряд. Політики також масово долучились до популяризації вишиванки. Зокрема новий Президент України Володимир Зеленський у чорній вишиванці привітав усіх зі святом. У соціальних мережах люди активно роблять пости з фотографіями у вишиванках.