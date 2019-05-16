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  • Плачков закликав суб'єктів ринку до системної роботи, щоб вчасно провести другу частину енергореформи
16 травня 2019, четвер, 19:56 300
Економіка 2019-05-16T20:30:01+03:00
Українські Новини
Плачков закликав суб'єктів ринку до системної роботи, щоб вчасно провести другу частину енергореформи

Плачков закликав суб'єктів ринку до системної роботи, щоб вчасно провести другу частину енергореформи

Суб'єкти енергоринку готові до відкриття роздрібного ринку електроенергії з 1 липня 2019 року і відкладати впровадження реформи не можна. Таку думку озвучив екс-міністр палива і енергетики, експерт у сфері енергетики Іван Плачков.

"Ми ввели першу частину энергореформ з нового року, і можемо констатувати, що перший етап пройшов успішно. І не було жодних цінових катаклізмів. Залишився місяць до впровадження другого етапу. Це достатній час, щоб і парламент, і уряд скоордининували роботу. Не бачу причин, щоб вони не змогли цього зробити. Потрібно системно працювати щодня, щоб вчасно провести другу частину реформи. Ми не повинні робити два кроки назад, коли вже зроблено крок вперед", - зазначив Іван Плачков.

Експерт підкреслив, що ще є півтора місяці, щоб закрити питання з впровадженням енергоринку.

"Не можна зупинятися на півдорозі. Жодна реформа не пройшла гладко, але зупиняти реформу не можна, потрібно з першого липня ринок запускати", - вважає Іван Плачков.

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