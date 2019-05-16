Під низкою обстрілів з БМП і гранатометів на Донбасі загинув український військовий

Після втрат ЗСУ внаслідок обстрілів, бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в четвер, 1 український військовослужбовець загинув і 1 отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому .

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу села Водяне; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - в районі Новотроїцького; з озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів - поблизу Кам'янки; з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу села Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів - поблизу Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Новозванівки.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ понад 20 разів, позбувшись "бійця" і техніки.

Раніше ЗСУ показали видовищне знищення вогнем позиції бойовиків.