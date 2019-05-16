У Зеленського вже починають шукати надійні джерела постачання газу на опалювальний сезон

Команда новообраного Президента Володимира Зеленського вказує на необхідність пошуку надійних джерел поставок газу для майбутнього опалювального сезону 2019/2020 років.

Про це йдеться в заяві команди в соціальній мережі Facebook щодо ситуації на енергетичному ринку, передають Українські Новини.

"Відкрите питання про забезпечення тепла в будинках українців взимку! Сьогодні ціна на паливо значно нижча, тому логічне рішення: почати запасатися газом на майбутній опалювальний сезон. І більш того, шукати надійні джерела поставок, особливо на тлі того, що до цих пір не визначено умови поставки газу з Росії в ЄС через Україну з 1 січня 2020 року", - йдеться в ньому.

Команда Зеленського розраховує на співпрацю з Кабінетом Міністрів і втілення виважених і своєчасних рішень, узгоджених з ЄС, США та іншими партнерами.

"Тільки так, спільними зусиллями, ми забезпечимо достатню кількість газу для домівок українців. Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершено в поточному році, але не за всяку ціну і не в інтересах окремих політичних сил", - наголошується в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, норми споживання газу в Україні хочуть збільшити.