підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
16 травня 2019, четвер, 18:52 18
Економіка 2019-05-16T20:45:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського вже починають шукати надійні джерела постачання газу на опалювальний сезон

У Зеленського вже починають шукати надійні джерела постачання газу на опалювальний сезон

Команда новообраного Президента Володимира Зеленського вказує на необхідність пошуку надійних джерел поставок газу для майбутнього опалювального сезону 2019/2020 років.

Про це йдеться в заяві команди в соціальній мережі Facebook щодо ситуації на енергетичному ринку, передають Українські Новини.

"Відкрите питання про забезпечення тепла в будинках українців взимку! Сьогодні ціна на паливо значно нижча, тому логічне рішення: почати запасатися газом на майбутній опалювальний сезон. І більш того, шукати надійні джерела поставок, особливо на тлі того, що до цих пір не визначено умови поставки газу з Росії в ЄС через Україну з 1 січня 2020 року", - йдеться в ньому.

Команда Зеленського розраховує на співпрацю з Кабінетом Міністрів і втілення виважених і своєчасних рішень, узгоджених з ЄС, США та іншими партнерами.

"Тільки так, спільними зусиллями, ми забезпечимо достатню кількість газу для домівок українців. Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, однак для цього потрібно створити незалежного оператора ГТС. Цей процес буде завершено в поточному році, але не за всяку ціну і не в інтересах окремих політичних сил", - наголошується в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, норми споживання газу в Україні хочуть збільшити.

Більше новин про: Володимир Зеленський Споживання газу населенням

Архів
Новини
Відео дня: Українські бійці "одягли в гірничо-штурмову вишиванку" БМП 21:07
Заступник голови АП Єлісєєв подав у відставку 20:50
Зеленський залучить світових HR-фахівців до відбору кандидатів на державні посади 20:03
Плачков закликав суб'єктів ринку до системної роботи, щоб вчасно провести другу частину енергореформи 19:56
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
більше новин
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok