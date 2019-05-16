Нацбанк не хоче реструктуризувати борги Бахматюка, - ЗМІ

"Мільярдер-банкрут" - таке прізвисько закріпилося за Олегом Бахматюком в деяких ЗМІ не дивлячись на те, що з усіма кредиторами були досягнуті угоди про реструктуризацію боргу. Але залишилася заборгованість банків перед НБУ та фондом гарантування вкладів. Схоже, центральний банк жертвує інтересами вкладників і готовий принести збитки державі, лише б не дати виплатити Олегу Бахматюку борги банків в расрочку, пише "Обозреватель.

Минув рік після заяви власника банків VAB "Фінансова ініціатива", про готовність виплатити борги перед національним банком україни та Фондом гарантування вкладів. НБУ 20 березня 2015 вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Віейбі Банк, а до червня 2015 року визнав неплатоспроможним банк "Фінансова ініціатива". Потім Нацбанк подав на Бахматюка до суду п'ять позовів.

У свою чергу Бахматюк поклав відповідальність за погіршення ситуації в банках на НБУ і заявив про готовність до компромісу з Нацбанком питання поручительств, запропонувавши мирову угоду з розстрочкою на сім років з можливістю збільшити заставу перед Нацбанком: "Ми, як власники збанкрутілих банків, одні з перших запропонували Національному банку (НБУ) і Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) провести реструктуризацію боргів, яка дала б можливість повернути гроші протягом 10 років. Тобто ми звертаємося до держави з бажанням знайти конструктив в історії з боргами банків "Фінансова ініціатива" та VAB. Ми кажемо: є власник двох банків і Є 10 млрд грндолга перед НБУ і 9 млрд грн - перед ФГВФО. Є живі активи ( "Укрлендфармінг" і "Авангард"), які складають більше 1% ВВП України. ФГВФО підтримує ідею реструктуризації боргів, оскільки розраховує, що такий досвід вдасться перенести на інші виведені з ринку банки. Зараз чекаємо відповіді від НБУ".

Для організації переговорного процесу щодо реструктуризації боргів банків "Фінансова ініціатива" та VAB Бахматюк запропонував найняти міжнародну компанію і оплатити їх послуги. Це може бути четвірка великих аудиторів або McKinsey. «Логіка цього процесу прагматична. Перше - держава отримує повернення боргів. Друге - зберігається важливий суб'єкт економічної діяльності (холдинг "Укрлендфармінг"), який забезпечує роботою 34 тис. осіб», - заявляв Олег Бахматюк. Але відповіді від НБУ так і не було.

Незалежні експерти припускали наявність власних інтересів в цій історії у тодішнього глави НБУ Валерії Гонтарєвої. Поки вона "валила" українські банки, банк "Авангард", підконтрольний інвесткомпанії ICU, співвласницею якої була Валерія Гонтарєва, в 2017 році подвоїв чистий прибуток з 48,56 мільйона гривень до 100,3 мільйона гривень. Здавалося б, пішовши у відставку Гонтарєва повинна була втратити вплив на ці процеси, і раціональні інтереси НБУ повинні були б взяти гору над то особистою неприязню екс-глави Нацбанку до власника банків, то чи іншими мотивами. Однак новий керівник НБУ чомусь не поспішає вирішити питання з поверненням боргів державі через механізм реструктуризації.