Українці масово долучились до популяризації вишиванки – Карикатура

Сьогодні українці святкують День вишиванки - свято, присвячене розквіту української культури. З нагоди свята, яке було заснований студентами Чернівецького національного університету імені Федьковича ще в 2016 році, в Україні проходять громадські акції, флешмоби і ходи. Мета заходів - зберегти споконвічні народні традиції. Свято відзначають не лише в Україні - через вплив діаспор тематичні акції проводяться понад у 50 країнах світу.

На вулицях сьогодні можна побачити, як більшість українців вдягнули традиційний наряд. Політики також масово долучились до популяризації вишиванки. Зокрема, новообраний Президент України Володимир Зеленський у чорній вишиванці привітав усіх зі святом. У соціальних мережах люди активно роблять дописи з фотографіями у вишиванках.

Цього дня всі бажаючі одягаються в найвпізнаваніший елемент національного костюму. Протягом багатьох сторіч вишиванка була частиною щоденного гардеробу, але одночасно сприймалася як оберіг людини від поганих людей і заздрісних думок. Вишивка неначе нейтралізувала "поганий" погляд і "зле" око. Існує думка, що український народ намагається закодувати щастя, долю, життя та свободу в орнаменті вишивок.

Для когось вишиванка це національна святиня і символ духовного багатства, для когось - комерція і можливість заробити на зростанні продажів, а для деяких навіть об'єкт шопоголізму і невід'ємний стиль.

На іншій стороні медалі пропаганда вишиванки створює конфлікт. У деяких держструктурах чиновників зобов'язали приходити на роботу в етнічних одежинах. Також відомі випадки, коли в школах насильно прищеплюють любов до вишиванки. Батьки стурбовані, оскільки чим більше тиск, тим більше це викликає відторгнення.

Ми самі вибираємо як ставитися до етнічних реліквій, але не варто забувати, що традиційний одяг - унікальний генетичний код нації. У будь-якому випадку її популяризація розбурхує сакральні цінності кожного українця як у рідній країні, так і за межами України.

Карикатура Михайла Шиліна: