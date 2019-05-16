Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці

Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "евробляхи" ще на три місяці. Фото: YouTube

Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "евробляхи" ще на три місяці. Фото: YouTube

Верховна Рада відстрочила введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 24 серпня.

За прийняття в цілому законопроекту №8371 проголосували 236 депутатів, при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Раніше прийнятий закон передбачав, що до 23 травня повинні були діяти лібералізовані норми про адміністративну відповідальність для власників автомобілів на єврономерах.

Передбачалося, що після цієї дати при перевищенні терміну транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більш ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

При цьому було передбачено перехідний період 180 днів для громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цього закону.

Однак голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, виступаючи в парламенті повідомила, що замість 180 днів вводиться 270 днів перехідного періоду.

Тобто нові штрафи наберуть чинності з 24 серпня поточного року.

Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом зазначеного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

У разі недотримання термінів та умов митних режимів тимчасового ввезення та транзиту і в разі притягнення особи до адміністративної відповідальності така особа повинна сплатити штраф у розмірі від 170 гривень до 17 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня припиняє діяти 25% знижка на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, після чого акциз треба буде платити в повному обсязі.

Завдяки пільгового розмитнення в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "евроблях".

Раніше за "евроблях" реєстрація імпортних б/у авто зросла в 14 разів за лютий.