Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці

Верховна Рада відстрочила введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 24 серпня.\r\nЗа прийняття в цілому законопроекту №8371 проголосували 236 депутатів, при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nРаніше прийнятий закон передбачав, що до 23 травня повинні були діяти лібералізовані норми про адміністративну відповідальність для власників автомобілів на єврономерах.\r\nПередбачалося, що після цієї дати при перевищенні терміну транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більш ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.\r\nПри цьому було передбачено перехідний період 180 днів для громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цього закону.\r\nОднак голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, виступаючи в парламенті повідомила, що замість 180 днів вводиться 270 днів перехідного періоду.\r\nТобто нові штрафи наберуть чинності з 24 серпня поточного року.\r\nПротягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом зазначеного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.\r\nУ разі недотримання термінів та умов митних режимів тимчасового ввезення та транзиту і в разі притягнення особи до адміністративної відповідальності така особа повинна сплатити штраф у розмірі від 170 гривень до 17 тис. гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 травня припиняє діяти 25% знижка на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, після чого акциз треба буде платити в повному обсязі.\r\nЗавдяки пільгового розмитнення в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "евроблях".\r\nРаніше за "евроблях" реєстрація імпортних б\/у авто зросла в 14 разів за лютий.