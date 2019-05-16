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  • У новому ринку електроенергії стримувати зростання тарифів може "Енергоатом", - директор "Енергоатом-Трейдинг" Бедін
16 травня 2019, четвер, 17:24 303
Економіка 2019-05-16T18:30:03+03:00
Українські Новини
У новому ринку електроенергії стримувати зростання тарифів може "Енергоатом", - директор "Енергоатом-Трейдинг"

У новому ринку електроенергії стримувати зростання тарифів може "Енергоатом", - директор "Енергоатом-Трейдинг" Бедін

Новий ринок електроенергії, запуск якого запланований на початок липня 2019 року, не повинен вплинути на тарифи для населення. Про це заявив генеральний директор ВП "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін сьогодні під час круглого столу, присвяченого запуску нового енергоринку.

"Ми при спільній робочій групі Міненерго висловилися, що готові брати участь у підтримці тарифів для населення. Тобто новий ринок не повинен призвести до зростання тарифів для населення", - зазначив Сергій Бедін.

За його словами, "Енергоатом" давно чекає відкриття ринку електроенергії, а тарифи Енергоатому сьогодні в рази нижче ціни оптово-роздрібного ринку.

"Ми дуже сподіваємося на відкриття ринку. Ми очікуємо отримати платоспроможних трейдерів, постачальників і споживачів", - підкреслив Сергій Бедін.

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