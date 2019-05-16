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16 травня 2019, четвер, 17:27 168
Економіка 2019-05-16T18:45:02+03:00
Українські Новини
"Укренерго" уточнило позицію щодо дати початку роботи енергоринку

"Укренерго" уточнило позицію щодо дати початку роботи енергоринку

НЕК
НЕК "Укренерго". Фото: slovoidilo.ua

Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" буде готова працювати в умовах нового ринку як з 1 липня 2019 року, як це передбачено чинним Законом України "Про ринок електричної енергії", так і з будь-якої іншої дати в разі зміни законодавства.

Про це заявили в прес-службі НЕК після появи в ЗМІ повідомлень про необхідність введення енергоринку з 1 липня з посиланням на слова голови "Укренерго" Всеволода Ковальчука.

"14 травня 2019 року низка інтернет-видань випустила новину під заголовком "Енергоринок має бути запущений з 1 липня без будь-яких переносів — голова Укренерго". В усіх новинах вислів у заголовку приписується керівнику ДП "НЕК "Укренерго" Всеволоду Ковальчуку. У зв’язку з цим "Укреренго" відповідально заявляє, що твердження із заголовка не належить Всеволоду Ковальчуку і є спотвореною та вирваною із контексту інтерпретацією його висловлювань на прес-конференції", - говориться в повідомленні прес-служби.

Під час свого виступу Ковальчук наголосив, що оскільки наразі відповідно до закону України "Про ринок електричної енергії" нова модель ринку стартує з 1 липня 2019 року компанія буде готова на цю дату працювати в умовах нового ринку.

"Водночас компанія буде повністю готова і до рішення Верховної Ради України про перенесення початку функціонування нового ринку на будь-яку іншу дату. У зв'язку з цим вимагаємо від видань, що розмістили відповідну новину, спростування недостовірної інформації", - заявили в прес-службі.

Раніше Українські Новини з посиланням на інтернет-видання "Обозреватель" повідомили, що голова Національної енергетичної компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук нібито заявив, що новий європейський ринок електричної енергії має бути запущений без будь-яких переносів 1 липня 2019 року. "Ми беззаперечно дотримувалися саме цієї версії, що ринок має бути запущений з 1 липня без будь-яких переносів. Є певні сумніви, що якість документів, які ми отримаємо безпосередньо перед запуском ринку, буде достатня. Це не означає, що ринок не можна запустити. Це не означає, що неможливо буде вже в процесі роботи ринку приймати відповідні рішення регулятора, Кабінету міністрів України або навіть зміни до закону. Так багато країн починали ринок, ніколи не буває 100-відсоткової готовності", - цитувало голову НЕК видання.

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