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16 травня 2019, четвер, 17:15 17
Зовнішня політика 2019-05-16T19:00:03+03:00
Українські Новини
Поки невідомо, хто з керівництва ЄС відвідає інавгурацію Зеленського, - Мінгареллі

Поки невідомо, хто з керівництва ЄС відвідає інавгурацію Зеленського, - Мінгареллі

Голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.
Голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі заявляє, що поки невідомо, хто з керівництва ЄС відвідає інавгурацію новообраного Президента Володимира Зеленського 20 травня.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Ні, ми поки не знаємо (хто приїде), ми це обговорюємо. Ми проінформували Брюссель, вони відреагують і хтось приїде", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи буде він сам присутнім, Мінгареллі сказав, що є дипломатом, а не політиком.

Як повідомляли Українські Новини, місія МВФ прибуде в Україну 21 травня.

У штабі Зеленського заявили, що інавгурація 20 травня спричинить ряд труднощів для киян і делегацій.

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