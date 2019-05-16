У Києві активіст "євробляхерів" наїхав на поліцейського і погрожував покінчити з собою

Поліція затримала активіста об'єднання власників автомобілів на єврономерах "Авто Євро Сила" за наїзд на поліцейського в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні сказано, що учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковичної та Грушевського.\r\nКоли правоохоронці спробували врегулювати ситуацію, один з активістів наїхав на поліцейського.\r\nНа місце викликали слідчо-оперативну групу та швидку.\r\nПід час затримання водій, винний у наїзді, погрожував порізати собі вени ножем, тому поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ.\r\nПравоохоронці доставили його в Печерське управління поліції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 300 активістів "Авто Євро Сили" перекрили вулицю Грушевського.\r\n24 травня припиняє діяти 25% знижка на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, після чого акциз треба буде платити в повному обсязі.