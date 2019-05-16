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  • У Києві активіст "євробляхерів" наїхав на поліцейського і погрожував покінчити з собою
16 травня 2019, четвер, 16:34 5
Події 2019-05-16T22:45:05+03:00
Українські Новини
У Києві активіст "євробляхерів" наїхав на поліцейського і погрожував покінчити з собою

У Києві активіст "євробляхерів" наїхав на поліцейського і погрожував покінчити з собою

Поліція затримала активіста об'єднання власників автомобілів на єврономерах "Авто Євро Сила" за наїзд на поліцейського в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковичної та Грушевського.

Коли правоохоронці спробували врегулювати ситуацію, один з активістів наїхав на поліцейського.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та швидку.

Під час затримання водій, винний у наїзді, погрожував порізати собі вени ножем, тому поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ.

Правоохоронці доставили його в Печерське управління поліції.

Як повідомляли Українські Новини, 300 активістів "Авто Євро Сили" перекрили вулицю Грушевського.

24 травня припиняє діяти 25% знижка на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, після чого акциз треба буде платити в повному обсязі.

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