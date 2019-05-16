Кличко у День вишиванки закликав Київраду шанувати українські традиції та культуру

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко розпочав засідання Київської міської ради з привітання українців з Днем вишиванки.\r\nПро це йдеться на веб-саті мера Києва.\r\n"Хочу привітати всіх з Днем вишиванки! Бачу, багато депутатів приєдналися до відзначення свята - прийшли в Київраду в вишиванках. Дякую вам за це!" - заявив Кличко.\r\nМер відзначив, що приємно вражений кількістю людей, вбраних в національні сорочки, яких він побачив дорогою на роботу.\r\n"Сьогодні вранці їхав на роботу, стільки людей на вулицях Києва в вишиванках - красиві і горді. Так приємно! - сказав Кличко. - Давайте шанувати свої традиції, свою культуру, своє - українське. І демонструвати, що ми гідні українці перш за все своїми справами. Кожен в своїй професії, в тому, що він робить на благо України, на благо нашого міста! Зі святом вас!" - сказав Віталій Кличко.\r\nСам мер прийшов до Київради теж у вишиванці. Сорочку з вишивкою білим по білому, за словами Кличка, подарували йому колись на Полтавщині.