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16 травня 2019, четвер, 16:04 138
Суспільство 2019-05-16T17:15:03+03:00
Українські Новини
Кличко у День вишиванки закликав Київраду шанувати українські традиції та культуру

Кличко у День вишиванки закликав Київраду шанувати українські традиції та культуру

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко розпочав засідання Київської міської ради з привітання українців з Днем вишиванки.

Про це йдеться на веб-саті мера Києва.

"Хочу привітати всіх з Днем вишиванки! Бачу, багато депутатів приєдналися до відзначення свята - прийшли в Київраду в вишиванках. Дякую вам за це!" - заявив Кличко.

Мер відзначив, що приємно вражений кількістю людей, вбраних в національні сорочки, яких він побачив дорогою на роботу.

"Сьогодні вранці їхав на роботу, стільки людей на вулицях Києва в вишиванках - красиві і горді. Так приємно! - сказав Кличко. - Давайте шанувати свої традиції, свою культуру, своє - українське. І демонструвати, що ми гідні українці перш за все своїми справами. Кожен в своїй професії, в тому, що він робить на благо України, на благо нашого міста! Зі святом вас!" - сказав Віталій Кличко.

Сам мер прийшов до Київради теж у вишиванці. Сорочку з вишивкою білим по білому, за словами Кличка, подарували йому колись на Полтавщині.

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