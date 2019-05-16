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16 травня 2019, четвер, 15:22 328
Суспільство 2019-05-16T17:15:03+03:00
Українські Новини
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія

У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія

Фото: Центр інформації УПЦ
Фото: Центр інформації УПЦ

У Києво-Печерській лаврі православні відзначили день пам'яті преподобного Феодосія, одного з засновників обителі.

Про це повідомляє Центр інформації УПЦ.

Тисячі киян і гостей міста прийшли на святкову літургію в Успенському соборі, після чого пройшли хресним ходом до Дальніх печер, - йдеться в повідомленні.

"Преподобний Феодосій показує нам приклад того, яким повинен бути справжній християнин. Його молитвами стверджується віра на нашій землі. Нам же варто лише осмислити своє життя, спробувати виправитися", - сказав митрополит Павло під час проповіді.

Під час богослужіння були піднесені молитви про мир в Україні та про єдність Православної Церкви.

Після хресної ходи з іконою преподобного Феодосія Печерського, у Дальніх печер відбувся молебень.

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