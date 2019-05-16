У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія

У Києво-Печерській лаврі православні відзначили день пам'яті преподобного Феодосія, одного з засновників обителі.\r\nПро це повідомляє Центр інформації УПЦ.\r\nТисячі киян і гостей міста прийшли на святкову літургію в Успенському соборі, після чого пройшли хресним ходом до Дальніх печер, - йдеться в повідомленні.\r\n\r\n"Преподобний Феодосій показує нам приклад того, яким повинен бути справжній християнин. Його молитвами стверджується віра на нашій землі. Нам же варто лише осмислити своє життя, спробувати виправитися", - сказав митрополит Павло під час проповіді.\r\n\r\nПід час богослужіння були піднесені молитви про мир в Україні та про єдність Православної Церкви.\r\n\r\nПісля хресної ходи з іконою преподобного Феодосія Печерського, у Дальніх печер відбувся молебень.