У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія

У Києво-Печерській лаврі православні відзначили день пам'яті преподобного Феодосія, одного з засновників обителі.

Про це повідомляє Центр інформації УПЦ.

Тисячі киян і гостей міста прийшли на святкову літургію в Успенському соборі, після чого пройшли хресним ходом до Дальніх печер, - йдеться в повідомленні.

"Преподобний Феодосій показує нам приклад того, яким повинен бути справжній християнин. Його молитвами стверджується віра на нашій землі. Нам же варто лише осмислити своє життя, спробувати виправитися", - сказав митрополит Павло під час проповіді.

Під час богослужіння були піднесені молитви про мир в Україні та про єдність Православної Церкви.

Після хресної ходи з іконою преподобного Феодосія Печерського, у Дальніх печер відбувся молебень.