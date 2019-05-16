Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якісь "кулуарні домовленості" Філарета і Епіфанія

Митрополит ПЦУ Олександр (Драбинко) заявив, що не брав би участі в об'єднавчому Соборі, якщо б йому сказали, що на підставі "певних домовленостей" доведеться підкорятися не новообраному предстоятелю ПЦУ, а главі УПЦ КП Філарету. Про це митрополит сказав Олександр в інтерв'ю "Громадському", передають Українські Новини.

"Я не виключаю, що ці домовленості (що для світового Православ'я ПЦУ буде представляти Епіфаній, а в Україні - керувати Філарет, - ред.) могли мати місце. Однак про ці домовленості спільноту помісного Собору до відома не ставив ніхто. Присутні там не знали про ці домовленості. І якщо такі домовленості мали місце між патріархом Філаретом, владикою Єпіфанієм і президентом Порошенко - вони могли мати місце в Теплій церкві, де проходив Собор про саморозпуск і ліквідацію КП. Якби ця інформація була донесена до єпископів УПЦ, до мирян, які разом з нами представляли УПЦ, до автокефальних єпископів і мирян - невідомо, яким чином відбувалися б подальші події.

Я не виключаю, що я б не брав участь у Соборі, який би запропонували мені в майбутньому, щоб предстоятелем був не вільно обраний предстоятель Церкви, а самопроголошений патріарх Філарет, з якихось домовленостей", - сказав митрополит ПЦУ.

Митрополит Олександр додав, що "домовленості вони можуть залишити там, де вони пролунали. До помісного Собору, де була проголошена ПЦУ, ці домовленості не мають ніякого відношення і тим більше до нас, єпископів сьогоднішньої Церкви".

Також він вважає, що УПЦ КП зараз в Україні немає.

"Єдине, що можливо, якщо патріарх захоче бути патріархом у КП, то він повинен буде створити такий патріархат додатково, адже на сьогоднішній день його немає. Ми стали свідками того, що Філарет розіслав запрошення на день святкування пам'яті священномученика Макарія, і в тому ж листі було зазначено, що мало статися після богослужіння і спілкування з єпископатом. Я так розумію, що з огляду на те, що багато хто вже розуміли, про що може бути це спілкування, не скажу, що було проігноровано запрошення, але ми бачили, що приїхали на святкування лише чотири єпископа колишнього Київського патріархату, які розділили це святкування з патріархом Філаретом у Володимирському соборі. Але, незважаючи на те, що вони прибули на святкування, це не означає, що вони поділяють точку зору патріарха щодо існування КП...", - розповів він.

Як повідомлялося, раніше Філарет заявив, що УПЦ КП не ліквідована. Водночас глава ПЦУ Єпіфаній заявляв, що розколу в ПЦУ немає. У Міністерстві культури України зробили заяву, що інформація про нібито відновлення діяльності в Україні такого релігійного об'єднання Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) не відповідає дійсності. В Мінкультури зазначили, що постановою помісного собору колишньої УПЦ КП 15 грудня 2018 року, напередодні Всеукраїнського православного об'єднавчого собору було прийнято, що діяльність такого релігійного об'єднання як УПЦ КП припинена шляхом об'єднання і приєднання до утвореної Православної церкви України (ПЦУ).