Майже 13% українців позитивно ставляться до Путіна, до Лукашенка - 53%

12,6% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", позитивно ставляться до Президента Росії Володимира Путіна.\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\nСеред іноземних політиків українці найбільш позитивно ставляться до Президента Білорусі Олександра Лукашенка (53%) і канцлера Німеччини Ангели Меркель (41,3%).\r\nДо Президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 22,6% українців, а Президента Росії Путіна - 12,6%.\r\nНегативно до Президента РФ ставляться 65,6% українців, ще 0,4% - взагалі не знають такого політика.\r\nСеред вітчизняних політиків найбільш позитивно ставляться до новообраного Президента Володимира Зеленського (64,6%) і екс-міністра оборони Анатолія Гриценка (33,5%).\r\nНайбільш негативно ставляться до Президента Петра Порошенка (64%) та Юлії Тимошенко (51,3%).\r\nОпитування проводилося з 30 квітня до 10 травня.\r\nБуло опитано 3 000 респондентів, стандартне відхилення +\/- 1,8%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, майже половина українців хочуть, щоб ОРДЛО дали автономію у складі України.\r\nТим часом у поліпшення ситуації в країні в найближчі місяці впевнені 49,7% українців.