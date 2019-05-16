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16 травня 2019, четвер, 14:59 18
Суспільство 2019-05-16T17:15:04+03:00
Українські Новини
Майже 13% українців позитивно ставляться до Путіна, до Лукашенка - 53%

Майже 13% українців позитивно ставляться до Путіна, до Лукашенка - 53%

Володимир Путін. Скріншот Youtube/russian.rt.com
Володимир Путін. Скріншот Youtube/russian.rt.com

12,6% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", позитивно ставляться до Президента Росії Володимира Путіна.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Серед іноземних політиків українці найбільш позитивно ставляться до Президента Білорусі Олександра Лукашенка (53%) і канцлера Німеччини Ангели Меркель (41,3%).

До Президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 22,6% українців, а Президента Росії Путіна - 12,6%.

Негативно до Президента РФ ставляться 65,6% українців, ще 0,4% - взагалі не знають такого політика.

Серед вітчизняних політиків найбільш позитивно ставляться до новообраного Президента Володимира Зеленського (64,6%) і екс-міністра оборони Анатолія Гриценка (33,5%).

Найбільш негативно ставляться до Президента Петра Порошенка (64%) та Юлії Тимошенко (51,3%).

Опитування проводилося з 30 квітня до 10 травня.

Було опитано 3 000 респондентів, стандартне відхилення +/- 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, майже половина українців хочуть, щоб ОРДЛО дали автономію у складі України.

Тим часом у поліпшення ситуації в країні в найближчі місяці впевнені 49,7% українців.

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