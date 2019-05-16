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16 травня 2019, четвер, 14:42 22
Суспільство 2019-05-16T16:00:03+03:00
Українські Новини
У поліпшенні ситуації в країні в найближчі місяці впевнені 49,7% українців, - опитування

У поліпшенні ситуації в країні в найближчі місяці впевнені 49,7% українців, - опитування

49,7% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", впевнені в поліпшенні ситуації в Україні в найближчі місяці.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Майже половина опитаних впевнені у поліпшення ситуації в країні найближчим часом.

З них 12,9% опитаних безумовно впевнені в поліпшенні, а 36,8% - скоріше впевнені, ніж не впевнені.

Всього 4,9% респондентів безумовно впевнені, що ситуація погіршиться.

Ще 15,9% скоріше впевнені в цьому, ніж не впевнені.

Найбільшу кількість оптимістів проживає на Сході та Півдні країни (59,4% і 57,7%), а найменше - у Києві (35,4%).

Найбільшу кількість впевнених у поліпшення ситуації в країні у віці від 18 до 29 років (58,3%), а найменше - від 50 до 59 років (43,9%).

Опитування проводилося з 30 квітня до 10 травня.

Було опитано 3 000 респондентів, стандартне відхилення +/-1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, понад 40% українців хочуть, щоб Президент пішов на прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР".

Тим часом, за даними опитування, 39,9% українців готові проголосувати за "Слугу народу", 10,9% - за "Опозиційну платформу", 10,6% - за БПП на виборах Ради.

Більше новин про: Соціологічне опитування інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка Український інститут соцдосліджень ім. ЯременкаЯременка

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