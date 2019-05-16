Майже половина українців хочуть, щоб ОРДЛО дали автономію у складі України

48,9% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", виступають за надання автономії ОРДЛО (окремим районам Донецької і Луганської областей) у складі України.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам поставили запитання, чи підтримали б вони надання автономії в складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Більшість опитаних (48,9%) підтримують це, з них 24,5% - точно впевнені в своїй підтримці цієї ініціативи, забуваючи при цьому, які наслідки для української держави мало створення Автономної Республіки Крим замість Кримської області.

Близько 20,7% респондентів категорично виступають проти надання автономії ОРДЛО.

Ще 12,8% скоріше не підтримують цю "ідею", ніж підтримують.

Крім того, більшість опитаних (39,9%) вважають, що надання окупованих територій особливого статусу вирішить проблему Донбасу, а 18,5% вважають, що необхідно на офіційному рівні визнати неможливість повернення Донбасу до складу України найближчим часом.

1,73% за продовження бойових дій для встановлення повного контролю над окупованими територіями військовим шляхом.

Також 55,4% вважають, що Президент заради миру на Донбасі має піти на прямі переговори з маріонетковими "очільниками" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

Близько 80% виступають за прямі переговори Президентів України й Росії для встановлення миру на Донбасі.

65,3% вважають, що Україна повинна йти на нові компроміси заради відновлення миру і повернення окупованих територій.

За проведення референдуму про статус ОРДЛО виступають 49,2%, проти цього - 29,8%.

Опитування проводилося з 30 квітня до 10 травня.

Опитано було 3 тис. респондентів, стандартне відхилення +/- 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, понад 40% українців хочуть, щоб Президент пішов на прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР".