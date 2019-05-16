АМКУ дозволив групі "Добробут" купити понад 50% компанії "Борис"

Антимонопольний комітет дозволив входить у групу компаній "Добробут" компанії "Satumco Limited"(Кіпр) придбати понад 50%, яка надає медичні послуги компанії "Борис" (Київ).\r\nПро це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.\r\nАМКУ провів дослідження, а також опитування конкурентів компаній на ринку послуг медичної допомоги.\r\nУ ході дослідження було встановлено, що сукупна частка учасників концентрації на ринку медичної допомоги в межах міста Києва за підсумками 2016-2017 років і першого півріччя 2018 року не перевищує 35%.\r\nНаголошується, що ринок медичної допомоги в межах міста Києва є висококонкурентним: учасники концентрації відчувають і після здійснення концентрації продовжать відчувати значну конкуренцію з боку конкурентів, як великих багатопрофільних клінік, так і невеликих гравців усіх форм власності.\r\nДослідженням також встановлено, що на зазначеному ринку ціни учасників концентрації суттєво не відрізняються від цін на аналогічні базові послуги їх основних конкурентів, оскільки є врівноважують фактори, такі як значна влада покупця і можливості для входження на ринок нових гравців.\r\nТакож спостерігається тенденція постійного розвитку, тобто відбувається і, за прогнозами учасників ринку, далі буде відбуватися збільшення кількості приватних закладів охорони здоров'я.\r\nВ таких умовах нові гравці можуть увійти на ринок в короткі терміни і без значних витрат.\r\nВраховуючи викладене, АМКУ надав дозвіл на придбання компанією "Satumco Limited" частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Борис", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, американська компанія прямих інвестицій Horizon Capital, яка інвестує в експортно орієнтовані компанії з високими темпами зростання в Україні і близькому регіоні, придбала міноритарний пакет мережі клінік "Добробут" за 200 млн доларів.