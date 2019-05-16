АМКУ дозволив групі "Добробут" купити понад 50% компанії "Борис"

Антимонопольний комітет дозволив входить у групу компаній "Добробут" компанії "Satumco Limited"(Кіпр) придбати понад 50%, яка надає медичні послуги компанії "Борис" (Київ).

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

АМКУ провів дослідження, а також опитування конкурентів компаній на ринку послуг медичної допомоги.

У ході дослідження було встановлено, що сукупна частка учасників концентрації на ринку медичної допомоги в межах міста Києва за підсумками 2016-2017 років і першого півріччя 2018 року не перевищує 35%.

Наголошується, що ринок медичної допомоги в межах міста Києва є висококонкурентним: учасники концентрації відчувають і після здійснення концентрації продовжать відчувати значну конкуренцію з боку конкурентів, як великих багатопрофільних клінік, так і невеликих гравців усіх форм власності.

Дослідженням також встановлено, що на зазначеному ринку ціни учасників концентрації суттєво не відрізняються від цін на аналогічні базові послуги їх основних конкурентів, оскільки є врівноважують фактори, такі як значна влада покупця і можливості для входження на ринок нових гравців.

Також спостерігається тенденція постійного розвитку, тобто відбувається і, за прогнозами учасників ринку, далі буде відбуватися збільшення кількості приватних закладів охорони здоров'я.

В таких умовах нові гравці можуть увійти на ринок в короткі терміни і без значних витрат.

Враховуючи викладене, АМКУ надав дозвіл на придбання компанією "Satumco Limited" частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Борис", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Як повідомляли Українські Новини, американська компанія прямих інвестицій Horizon Capital, яка інвестує в експортно орієнтовані компанії з високими темпами зростання в Україні і близькому регіоні, придбала міноритарний пакет мережі клінік "Добробут" за 200 млн доларів.