Смілянський хоче продати будівлю Головпоштамту у Києві

Генеральний директор акционерногго товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський заявляє, що будівлю Головпоштамту в центрі Києва доцільно продати.

Про це він повідомив в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Навіщо сидіти всьому офісу "Укрпошти" в центрі Києва?... Цю будівлю краще пристосувати під потреби киян і Києва... Під готель, наприклад. Може, Трамп купить", - прокоментував генеральний Смілянський плани на продаж будівлі Головпоштамту.

За його словами, центральний офіс компанії не потребує такого великого приміщення.

Крім того, обслуговування історичної будівлі вимагає значних витрат.

Смілянський зазначив, що на продаж будівлі можливий в середньостроковій перспективі, оскільки спочатку потрібно отримати дозвіл держави.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Смілянський похвалився, що співробітники "Укрпошти" стали частіше посміхатися.

З 1 січня 2019 року "Укрпошта" підвищила вартість універсальних послуг поштового зв'язку на 11,1-14,3%.

У грудні 2018 року публічне акціонерне товариство "Укрпошта" змінило форму власності на приватне акціонерне товариство, а також змінило назву на "Акціонерне товариство "Укрпошта".