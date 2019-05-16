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  • 17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС"
16 травня 2019, четвер, 14:09 48
Прес-центр 2019-05-16T15:15:03+03:00
Українські Новини
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС"

17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС"

17 травня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС".

Спікери: Сергій Мазур, Євген Карась, Сергій Пількевич, Богдан Візир.

Під час події активісти громадської організації "СІЧ" назвуть організатора теракту в домі Сергія Мазуру, а також представлять докази щодо схем, по яких утекли від покарання законом декілька скандальних банд терористів.

Учасники замаху на життя Сергія Мазура вже на волі. Скільки ще терористів утече з суду? Навіщо силовий апарат держави полює на активістів замість криміналітету?

Будуть озвучені факти як оперативні працівники поліції виконують політичні замовлення міністра МВС Арсена Авакова і зумисно саботують розслідування злочинів криміналітету.

Акредитація журналістів: centre@ukranews.com

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.
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