17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС"

17 травня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС".

Спікери: Сергій Мазур, Євген Карась, Сергій Пількевич, Богдан Візир.

Під час події активісти громадської організації "СІЧ" назвуть організатора теракту в домі Сергія Мазуру, а також представлять докази щодо схем, по яких утекли від покарання законом декілька скандальних банд терористів.

Учасники замаху на життя Сергія Мазура вже на волі. Скільки ще терористів утече з суду? Навіщо силовий апарат держави полює на активістів замість криміналітету?

Будуть озвучені факти як оперативні працівники поліції виконують політичні замовлення міністра МВС Арсена Авакова і зумисно саботують розслідування злочинів криміналітету.

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