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16 травня 2019, четвер, 14:10 20
Суспільство 2019-05-16T16:00:04+03:00
Українські Новини
"Євробляхери" перекрили вулицю Грушевського: почалися сутички з поліцією

"Євробляхери" перекрили вулицю Грушевського: почалися сутички з поліцією

Близько 300 активістів об'єднання власників автомобілів на єврономерах "Авто Євро Сила" перекрили рух по вулиці Грушевського-від вулиці Шовковичної до кінця Маріїнського парку.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Станом на 13:15 мітингувальники розташувалися на проїжджій частині по вулиці Грушевського і двома автомобілями з двох боків перекрили рух.

Поліція оточила один з автомобілів, припаркованих посеред проїжджої частини.

Частина активістів почала сутички з поліцією.

Поліція відвела одного з активістів за огорожу біля будівлі парламенту, але пізніше відпустила.

Крім цього, вздовж вулиці Грушевського припарковані автомобілі з іноземними номерами та прапорами "Авто Євро Сили".

На площі Конституції встановлена сцена з написом "Прибрати акзиц. Разом сила. Відстрочити штрафи до 2020. Доступне розмитнення".

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня припиняє діяти 25% знижка на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, після чого акциз треба буде платити в повному обсязі.

Завдяки пільгового розмитнення в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".

Раніше через "євробляхи" реєстрація імпортних б/у авто зросла в 14 разів за лютий.

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