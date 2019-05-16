"Євробляхери" перекрили вулицю Грушевського: почалися сутички з поліцією

Близько 300 активістів об'єднання власників автомобілів на єврономерах "Авто Євро Сила" перекрили рух по вулиці Грушевського-від вулиці Шовковичної до кінця Маріїнського парку.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nСтаном на 13:15 мітингувальники розташувалися на проїжджій частині по вулиці Грушевського і двома автомобілями з двох боків перекрили рух.\r\nПоліція оточила один з автомобілів, припаркованих посеред проїжджої частини.\r\nЧастина активістів почала сутички з поліцією.\r\nПоліція відвела одного з активістів за огорожу біля будівлі парламенту, але пізніше відпустила.\r\nКрім цього, вздовж вулиці Грушевського припарковані автомобілі з іноземними номерами та прапорами "Авто Євро Сили".\r\nНа площі Конституції встановлена сцена з написом "Прибрати акзиц. Разом сила. Відстрочити штрафи до 2020. Доступне розмитнення".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=w5tIxqlkPAk" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=FuALVfbK-ow" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 травня припиняє діяти 25% знижка на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, після чого акциз треба буде платити в повному обсязі.\r\nЗавдяки пільгового розмитнення в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".\r\nРаніше через "євробляхи" реєстрація імпортних б\/у авто зросла в 14 разів за лютий.