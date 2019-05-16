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16 травня 2019, четвер, 14:07 35
Верховна Рада і партії 2019-05-16T16:00:04+03:00
Українські Новини
Бойко вимагає від Зеленського миру на Донбасі та розпуску Ради

Бойко вимагає від Зеленського миру на Донбасі та розпуску Ради

Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрій Бойко. Фото: platform.org.ua

Засновник "Опозиційної платформи - За життя", депутат Верховної Ради України Юрій Бойко заявив про намір вимагати після інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського якнайшвидшого мирного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та розпуску парламенту.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Політик підкреслив, що після вступу Володимира Зеленського на посаду президента "Опозиційна платформа - За життя" наполягатиме на активізації процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і вирішенні соціальних питань.

"Наша політична сила наполягатиме на якнайшвидшому завершенні військового конфлікту – це те, чого хочуть всі українці. Ми виступаємо за припинення війни, включення політичних і дипломатичних механізмів для повернення територій і людей. Також повинні бути вирішені соціальні питання. Це наш пріоритет", – сказав Юрій Бойко.

Народний депутат також зауважив, що "Опозиційна платформа - За життя" голосувала за проведення інавгурації 19 травня, адже що швидше ця влада опиниться на звалищі історії, то краще. І саме тому повинна бути розпущена Верховна Рада.

"Ми сподіваємося, що Верховна Рада буде розпущена якомога швидше. Такий парламент народу не потрібен. Той ляпас, який на виборах отримав нинішній режим, стосується і Верховної Ради. 4% довіри населення до парламенту – це прямий шлях до розпуску. Наша позиція – потрібно йти на вибори", – підкреслив засновник "Опозиційної платформи - За життя".

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