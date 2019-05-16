Завтра в Україну прийде 30-градусна спека

17 травня в Києві мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, дощі, вночі місцями суттєві дощі, подекуди грози, вітер східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів, у Закарпатті та Прикарпатті +16...+19 градусів.

У Карпатах дощі, вдень місцями короткочасні, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Моршині дощі, вдень місцями короткочасні, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці дощ, вдень місцями короткочасні, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві дощ, вдень місцями короткочасні, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +16...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській області дощі, вночі місцями суттєві дощі, подекуди грози, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області дощі, вночі місцями суттєві, подекуди грози, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, у низці областей оголосили штормове попередження.

Тим часом, 16 травня в Києві мінлива хмарність, часом дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів. На заході України хмарно з проясненнями, помірний, місцями істотний дощ, грози, вітер східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +15...+22 градуси.