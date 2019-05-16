підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
16 травня 2019, четвер, 13:53 23
Життя 2019-05-16T15:00:04+03:00
Українські Новини
Завтра в Україну прийде 30-градусна спека

Завтра в Україну прийде 30-градусна спека

Весна. Фото: Podrobnosti.ua
Весна. Фото: Podrobnosti.ua

17 травня в Києві мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, дощі, вночі місцями суттєві дощі, подекуди грози, вітер східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів, у Закарпатті та Прикарпатті +16...+19 градусів.

У Карпатах дощі, вдень місцями короткочасні, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Моршині дощі, вдень місцями короткочасні, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці дощ, вдень місцями короткочасні, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві дощ, вдень місцями короткочасні, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +16...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській області дощі, вночі місцями суттєві дощі, подекуди грози, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області дощі, вночі місцями суттєві, подекуди грози, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, у низці областей оголосили штормове попередження.

Тим часом, 16 травня в Києві мінлива хмарність, часом дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів. На заході України хмарно з проясненнями, помірний, місцями істотний дощ, грози, вітер східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +15...+22 градуси.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні потепління спека

Архів
Новини
САП відкрила справу проти Лещенка за хабарі при лобіюванні інтересів 15:24
5G може з'явитися в Україні вже у 2020 15:12
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якійсь "кулуарні домовленості" Філарета і Єпіфанія 15:09
Завтра Аллєрову оберуть запобіжний захід 15:09
Майже 13% українців позитивно ставляться до Путіна, до Лукашенка - 53% 14:59
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
"Укренерго" готове проводити розрахунки, необхідні для запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 15:36
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok