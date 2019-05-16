Завтра в Україну прийде 30-градусна спека

17 травня в Києві мінлива хмарність, переважно без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно, дощі, вночі місцями суттєві дощі, подекуди грози, вітер східний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів, у Закарпатті та Прикарпатті +16...+19 градусів.\r\nУ Карпатах дощі, вдень місцями короткочасні, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів.\r\nУ Моршині дощі, вдень місцями короткочасні, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nУ Трускавці дощ, вдень місцями короткочасні, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nУ Сваляві дощ, вдень місцями короткочасні, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +16...+18 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській області дощі, вночі місцями суттєві дощі, подекуди грози, вітер східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області дощі, вночі місцями суттєві, подекуди грози, вітер східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у низці областей оголосили штормове попередження.\r\nТим часом, 16 травня в Києві мінлива хмарність, часом дощ, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів. На заході України хмарно з проясненнями, помірний, місцями істотний дощ, грози, вітер східний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +15...+22 градуси.