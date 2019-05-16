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16 травня 2019, четвер, 13:50 16
Зовнішня політика 2019-05-16T15:15:03+03:00
Українські Новини
ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі

ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні.

Про це він сказав під час дискусії "Авангард Європи? Минуле і майбутнє Східного партнерства", передають Українські Новини.

"ЄС зараз не має можливості запропонувати перспективу членства жодній додатковій країні, нам треба вирішити чимало проблем, які у нас є. Україна досі має виконати умови, які дозволять їй подати заявку на членство в ЄС, тому вам треба зосередити енергію на тому, аби впровадити на практиці верховенство права, підняти економічний розвиток, щоб людям не довелося їхати на роботу до Польщи або Литви, і як зробити так, аби в країні було відповідне управління", - сказав він.

При цьому Мінгареллі зазначив, що Україна знаходиться в центрі Європи і двері для неї відкриті.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Петро Порошенко пообіцяв подати заявку на членство в ЄС у 2023 році.

Тим часом, більше половини українців готові проголосувати за вступ до ЄС на референдумі.

Раніше Мінгареллі заявив, що Європейський союз хоче, щоб просування реформ в нафтогазі та електроенергетиці йшло швидше.

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