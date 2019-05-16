Южно-Українська АЕС відключила енергоблок №3

Южно-Українська атомна електростанція (ЮУАЕС, Миколаївська область) 16 травня о 01:57 відключила енергоблок №3 для проведення капітального планово-попереджувального ремонту тривалістю 186 діб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", передають Українські Новини.

Запланована низка капітальних та поточних ремонтів, експлуатаційний контроль металу і технічне опосвідчення реактора, головних циркуляційних насосів №2 і №4 (з модернізацією головного роз'єму і переходом на ущільнення з розширеного графіту), теплообмінника аварійного розхолоджування, гідроємностей системи аварійного охолодження активної зони та іншого обладнання.

У переліку реконструктивних робіт - заміна конденсатора турбіни, модернізація систем контролю та управління систем нормальної експлуатації, заміна акумуляторних батарей другої і третьої системи безпеки та модернізація системи радіаційного контролю.

Також вказується, що станом на 16 травня в роботі знаходиться енергоблок №1 ЮУАЕС, що несе навантаження 987 МВт.

Як повідомляли Українські Новини, ЗАЕС майже на півроку відключила енергоблок для планового ремонту

Раніше Южно-Українська АЕС відключила 3 енергоблок № через несправність.